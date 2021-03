Restrictions des libertés en période de pandémie: Retour des manifestations de masse… 

Des manifestations ont rassemblé samedi des milliers de personnes en Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne, en Bulgarie ou encore en Autriche pour dénoncer la « dictature » des restrictions sanitaires contre la pandémie, et des heurts ont éclaté avec la police dans la ville allemande de Cassel.

Plusieurs milliers de manifestants se sont retrouvés sur une place du centre de la ville de Cassel, serrés les uns contre les autres et ne portant pas de masque de protection. Ce sont ainsi 15 000 à 20 000 personnes qui ont participé à la manifestation, a déclaré à l’AFP un porte-parole de la police locale. Les affrontements se sont produits quand des contestataires ont tenté de se frayer un passage à travers un cordon de police pour se joindre à d’autres mécontents, ajoute l’AFP.

Les forces de l’ordre ont alors fait usage de gaz au poivre pour les disperser. Ailleurs dans la ville, les forces de l’ordre ont répliqué à coups de matraque et à l’aide d’un canon à eau, face à des groupes qui tentaient de franchir des barrières et qui jetaient des bouteilles. Il y a par ailleurs eu des bagarres avec des contre-manifestants lorsque les contestataires ont commencé à quitter des lieux autorisés pour le rassemblement et se sont dispersés dans les rues de Cassel.

« Ce n’est pas ce à quoi une action de protestation pacifique doit ressembler », a tweeté la police du nord de la Hesse, Land dont Cassel est la troisième plus grande ville. Les forces de l’ordre locales ont notamment accusé les manifestants de s’être livrés à des « attaques répétées » contre les employés des services d’urgence. « Nous ne tolérons pas de telles attaques », ont-ils ajouté, alors que le rassemblement avait été, plus tôt, prématurément interrompu par ces derniers au niveau de Friedrichsplatz, en raison des multiples violations des règles d’hygiène en vigueur.

Cette manifestation s’est déroulée à l’appel du mouvement Querdenker (« anticonformiste », en allemand), qui a organisé quelques-uns des plus grands rassemblements « anticorona » en Allemagne depuis le le début de la pandémie. Ce mouvement regroupe des membres de l’extrême gauche, des adeptes des théories du complot, des détracteurs de la vaccination ainsi que des partisans de l’extrême droite.

Beaucoup d’autres villes allemandes ont connu de tels rassemblements le week-end dernier, quoique de moindre ampleur, le tout sur fond de troisième vague épidémique –en dépit des mesures restrictives prises des mois durant pour freiner la propagation du Covid-19. Samedi, l’Allemagne a enregistré 16 000 nouveaux cas de contamination ainsi que 207 morts de plus, d’après l’Institut Robert-Koch pour les maladies infectieuses.

Des milliers de personnes ont également manifesté samedi dans la ville suisse de Liestal pour exiger la fin des restrictions destinées à endiguer la pandémie de Covid-19. Plus de 5 000 contestataires, dont certains portaient une combinaison de protection blanche, ont participé au son d’une musique funèbre à cette « manifestation silencieuse », selon une évaluation de la police donnée à l’AFP. Les journalistes sur place ont toutefois estimé que leur nombre était un peu plus élevé. Beaucoup des manifestants présents dans cette ville de 14 500 habitants du canton de Bâle (nord) ne portaient pas de masque pour se protéger et ne respectaient pas les gestes barrières.

Certains brandissaient des pancartes sur lesquelles était écrit : « Ça suffit ! », « Les vaccins tuent », ou encore « Que l’amour soit votre guide, pas la peur ». « Les esclaves modernes portent un masque », pouvait-on par ailleurs lire autour du cou de plusieurs d’entre eux, tandis qu’un homme arborait sur son visage l’inscription « Masque obligatoire, fermez votre bouche ». Les manifestants estiment que le gouvernement suisse a recours à des mesures « dictatoriales » – dont la fermeture des restaurants et des bars – pour imposer les restrictions sanitaires visant à juguler les contaminations par le coronavirus.

Dans un communiqué diffusé avant la manifestation, les protestataires, qui avaient reçu le feu vert de la police pour se rassembler, ont accusé les autorités de la Confédération d’avoir pris leur pays « en otage » depuis plus d’un an. « Ces mesures n’ont aucun sens. Pour protéger 1 % de la population à risque, ils détruisent la vie de 99 % de la population », ajoutent-ils. Une manifestation similaire, qui avait réuni plus de 4 000 personnes, avait eu lieu au début du mois à Coire, dans l’est de la Suisse.

Vendredi, le gouvernement fédéral a choisi la prudence au vu de la dégradation de la situation sanitaire. Il a annoncé que la réouverture des restaurants et des bars était reportée, et que les autres restrictions restaient en place, malgré la forte pression que font peser sur lui les professionnels et les cantons. La jauge pour les réunions privées est en revanche passée de cinq à dix personnes autorisées.

Les autorités mettent en avant le risque d’augmentation « incontrôlée » du nombre des cas de Covid-19, « trop grand actuellement pour permettre d’autres assouplissements ». La Suisse, qui compte 8,6 millions d’habitants, a recensé près de 578 000 cas de coronavirus et 9 455 décès liés à la maladie.

A Londres, ce sont aussi des milliers de personnes qui ont défilé pour protester contre les restrictions sanitaires, après s’être rassemblées à Hyde Park. La police de la capitale britannique a fait savoir qu’elle avait interpellé 33 personnes, majoritairement pour avoir enfreint les règles en vigueur depuis janvier qui interdisent de sortir sans motif autorisé.

Aux Pays-Bas, où des émeutes avaient eu lieu en janvier après l’instauration d’un couvre-feu, la police a fait usage de canons à eau pour disperser un groupe de 500 personnes rassemblées illégalement sur la place des Musées d’Amsterdam. Les manifestants se sont ensuite déplacés vers un canal où la police a bloqué leur progression.

A Vienne, en Autriche, environ un millier de manifestants, dont certains d’extrême droite, ont défilé avant que la police ne les disperse, selon la presse autrichienne. Et à Sofia, en Bulgarie, une manifestation anti-restrictions a rassemblé 500 personnes.