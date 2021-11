Restrictions sanitaires : Emeutes en Hollande et en Belgique

Au moins cinq personnes ont été interpellées dans la soirée du 21 novembre aux Pays-Bas où des casseurs se sont livrés à des dégradations pour la troisième soirée consécutive, en marge de manifestations contre les mesures anti-Covid, selon la police.

A Enschede, à la frontière allemande, l’état d’urgence a été décrété et «cinq personnes viennent d’être interpellées dans le centre-ville pour incitation à la violence publique», a tweeté la police locale vers 22h (21H GMT), appelant les manifestants à «rentrer chez eux».

Les protestataires ont aussi tiré des feux d’artifice et saccagé ce qui leur tombait sous la main dans les villes de Groningue et Leeuwarden (nord) et Tilburg au sud, ont rapporté les forces de l’ordre ainsi que les médias locaux.

Un match de football dans la ville voisine de Leeuwarden a été brièvement interrompu après que des supporters, interdits de stade en raison des restrictions anti-Covid, ont lancé des feux d’artifice vers le sol, ont rapporté les médias néerlandais.

Des violences ont éclaté dans la ville portuaire de Rotterdam (sud-ouest), lors de laquelle quatre manifestants ont été blessés par des tirs de la police. 51 personnes ont été arrêtées. Plusieurs policiers ont été blessés dans des heurts avec les manifestants à La Haye dans la soirée du 20 novembre, qui ont lancé des pierres, brûlé des vélos et tiré des feux d’artifices.

Des violences avaient éclaté durant la même soirée dans la petite ville de Urk, au centre du pays, et dans plusieurs localités de la province du Limbourg (sud). Plus de 100 personnes ont été arrêtées dans tout le pays, notamment pour insultes aux forces de l’ordre, et au moins 12 personnes ont été blessées au cours des trois jours de manifestations.

Dans la capitale belge, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dimanche contre les restrictions sanitaires. Les forces de sécurité ont fait usage de canons à eau pour disperser les manifestants.

Comme le rapportent plusieurs médias belges dont la RTBF, près de 35 000 personnes se sont rassemblées au niveau de la gare du Nord de Bruxelles pour la manifestation intitulée «Ensemble pour la liberté», afin de protester contre les restrictions sanitaires.

Entamée dans le calme, la marche a dégénéré près du quartier européen et du gouvernement. Des heurts entre manifestants et forces de l’ordre ont éclaté en marge de la mobilisation rapportent plusieurs journalistes. Des canons à eau ont notamment été utilisés pour disperser les derniers manifestants encore présents.

Citant la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere, Le Soir rappelle de son côté, que la manifestation avait été autorisée par la Ville de Bruxelles : «Un parcours a été défini avec les forces de l’ordre jusqu’à la petite rue de la Loi, au cœur des institutions européennes à Bruxelles.»

La Belgique, qui a annoncé le 17 novembre la généralisation du port du masque, veut également rendre le télétravail obligatoire pour les emplois qui le permettent en vue d’enrayer le fort rebond de l’épidémie dans le pays. Ces décisions s’inscrivent dans un contexte de reprise épidémique dans le pays. Près de 10 300 nouvelles infections par jour en moyenne ont été enregistrée sur la semaine écoulée. Un rythme de propagation du virus qui n’avait plus été atteint depuis un an.