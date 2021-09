Résultats définitifs des législatives : RNI, PAM et PI, trio de tête…

Derrière le grand gagnant, on retrouve le Parti authenticité et modernité avec 87 sièges suivi de l’Istiqlal avec 81 sièges. Le Parti justice et développement, qui avait remporté 125 sièges en 2016 doit se contenter pour ce scrutin de 13 sièges, relégué à la 8e place.

La répartition finale des sièges donne au RNI 102 sièges, suivi du PAM (87 sièges), de l’Istiqlal (81 sièges), de l’USFP (34 sièges), du MP (28 sièges) du PPS (22 sièges), de l’UC (18 sièges), du PJD (13 sièges) ; du MDS (5 sièges), du FFD (3 sièges) et de la FGD et du PSU 1 siège chacun.