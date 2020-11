Résultats électoraux : Les manifestations se multiplient aux États-Unis

Un drapeau américain a brûlé à quelques rues de la Maison-Blanche à Washington, alors que des centaines de manifestants s’étaient rassemblés en appelant à une «révolution», indique The Independent. Les manifestations de Washington ont été en grande partie pacifiques, rapporte NBC News. Elles ont duré jusqu’au petit matin.

La ville de Portland, dans l’Oregon, a également été marquée par des rassemblements lors desquels un drapeau américain a aussi été brûlé.

Les commerces de Washington et de New York, quant à eux, avaient fermé et clos leurs vitrines par crainte que les résultats des élections ne provoquent de grandes manifestations et des violences potentielles.

Des manifestants de New York ont demandé le départ immédiat de Donald Trump et de Mike Pence, le vice-Président sortant, rapporte Sputnik. Ils ont scandé: «Trump vole nos élections», «Trump/Pence, partez maintenant».

Plus d’un millier de personnes ont protesté contre le Président sortant sur la «Black Lives Matter Plaza» (16e rue nord-ouest), à proximité de la Maison-Blanche, tandis que des centaines d’autres ont défilé dans des parties du centre-ville de Washington, bloquant parfois la circulation et déclenchant des feux d’artifice.

Au moins huit personnes ont été arrêtées après que des manifestants ont bloqué les rues du centre-ville de Seattle, dans le Washington, a déclaré le département de police dans un communiqué. Les arrestations ont eu lieu pour des cas de délits, d’une agression visant un agent de police, de conduite imprudente et de harcèlement de piétons.

Quatre personnes, identifiées comme des membres d’un groupe, les Proud Boys, qui soutient le Président D. Trump, ont été poignardées ce 4 novembre non loin de la Maison-Blanche, à Washington. Selon les victimes, leurs agresseurs appartenaient au mouvement Black Lives Matter.