Retour des réfugiés syriens : Les souhaits de Damas et de Moscou…

Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion élargie tenue pour débattre des résultats de l’action au cours de cette année dans le domaine du retour des déplacés syriens à leur patrie, les deux commissions ont fait noter que grâce aux efforts déployés par la direction syrienne dans les zones libérées du terrorisme, l’action se poursuit pour rétablir la vie normale et répondre aux besoins des habitants, dont l’eau potable afin d’assurer le retour des déplacés syriens à leur patrie.

Le communiqué a précisé que depuis septembre 2018, 2.338.141 citoyens syriens étaient retournés à leur patrie, mettant l’accent sur le soutien apporté par la Russie à la partie syrienne dans l’exécution des missions humanitaires urgentes dans le cadre des accords conclus.

Le communiqué fait savoir que, dans le cadre du développement de la coopération entre les deux pays, la Russie a organisé en juillet et novembre derniers des visites de travail de délégations ministérielles russes conjointes en Syrie, lesquelles ont compris 22 ministères, 23 provinces et 18 organisations, ce qui montre l’intérêt accordé par l’État russe à la question de la reconstruction de la Syrie. Ainsi, « 7.751 tonnes d’aides humanitaires, fournies par les pouvoirs exécutifs, les provinces et les organisations russes, ont été acheminées en Syrie en 2021 et ont inclut des générateurs électriques, du matériel médical, des médicaments, des denrées alimentaires, des fournitures scolaires, des vêtements et d’autres », indique le communiqué. Lequel assure que les mesures coercitives et unilatérales imposées par les Etats-Unis et leurs alliés européens, ainsi que la présence illégale des forces militaires étrangères en Syrie, ont un impact négatif sur la situation sociale, économique et humanitaire dans le pays.