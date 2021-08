Retrait américain précipité d’Afghanistan : Les Taliban font main basse sur des armes et des données…

Outre des avions et véhicules, les talibans sont également entrés en possession de dispositifs biométriques utilisés par les troupes des États-Unis, fait savoir le magazine en ligne d’investigation The Intercept. Ce dernier précise que ce système, baptisé HIIDE, contient les empreintes digitales, scans rétiniens et photos d’identité de millions de personnes, notamment d’Afghans qui ont contribué à la lutte contre les Taliban.

Bien qu’employées par l’armée US comme un moyen de traquer les terroristes, les données biométriques d’Afghans qui ont aidé les États-Unis ont aussi été largement recueillies pour établir des cartes d’identité, ajoute le média.Même s’il est possible que les Taliban n’aient pas assez de connaissances pour exploiter ce système, ils pourraient être épaulés par Islamabad, selon un ancien membre des opérations spéciales cité par la publication, qui fait par-là référence à ISI, l’une des branches du renseignement pakistanais.

L’armée US a longtemps utilisé HIIDE dans sa guerre contre le terrorisme, notamment pour aider à identifier Oussama ben Laden lors du raid de 2011 dans sa cachette pakistanaise, rappelle le magazine.

Par ailleurs, les Taliban disposent d’un grand nombre d’avions de transport C-130 et C-27A, d’aéronefs d’assaut légers A20 Super Tucano, ainsi que de drones ScanEagle, à en croire les images diffusées sur Internet des bases militaires abandonnées par les Occidentaux.

S’exprimant lors d’une conférence de presse suite au retrait en urgence de l’armée américaine d’Afghanistan, Joe Biden a déclaré qu’il n’y aurait plus d’aide militaire pour le pays.

Le 14 avril, le dirigeant avait annoncé mettre un terme d’ici fin août à la présence américaine en Afghanistan, l’opération militaire la plus longue de l’histoire des États-Unis.