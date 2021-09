Retrait occidental d’Afghanistan : Paris et Londres jouent les prolongations

«Notre projet de résolution vise à définir, sous contrôle onusien, une safe zone à Kaboul qui permette de continuer les opérations humanitaires», a fait savoir le Président français, cité par le Journal du dimanche (JDD).

L’objectif est aussi «de mettre chacun devant ses responsabilités», a ajouté E. Macron, en référence selon le JDD à la Russie et à la Chine, deux membres permanents du Conseil de sécurité disposant à ce titre d’un droit de veto, accusés de s’accommoder de la prise de pouvoir des Taliban en Afghanistan.

En déplacement à Mossoul, dans le nord de l’Irak, le Président français a déclaré dimanche au sujet de ce projet de résolution avoir «bon espoir qu’il puisse trouver une issue favorable». «Je ne vois pas qui pourrait s’opposer à la sécurisation des opérations humanitaires», a-t-il affirmé.

L’armée US est entrée dans la phase finale de son retrait d’Afghanistan, censé être achevé mardi, et les Taliban exigent de prendre au-delà de cette date le contrôle de l’aéroport de Kaboul par lequel les pays occidentaux ont évacué des dizaines de milliers de personnes dans l’urgence depuis la mi-août.

En tout cas, le Président américain s’est dit déterminé à achever le retrait des forces américaines d’ici mardi, 20 ans après leur intervention pour chasser les Taliban du pouvoir à la suite des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

«Nous voulons faire en sorte que chaque civil étranger et tous (les Afghans) qui sont en danger soient évacués aujourd’hui. Les forces commenceront à partir une fois ce processus achevé», a déclaré un responsable occidental à l’agence Reuters

Un responsable américain cité par la même agence avait déclaré samedi qu’il restait moins de 4.000 soldats américains à l’aéroport de Kaboul, contre 5.800 dans les journées les plus intenses de cette mission d’évacuation, organisée dans l’urgence et menée dans le chaos.

Un attentat suicide revendiqué par Daech a fait jeudi des dizaines de morts, dont 13 soldats américains, aux abords de l’aéroport de Kaboul où se pressaient des milliers d’Afghans souhaitant quitter leur pays. Les autorités US ont mis en garde contre un risque élevé de nouvel attentat et, selon le responsable occidental, la foule rassemblée à l’extérieur de l’aéroport a diminué.

Les États-Unis et leurs alliés ont évacué environ 115.000 personnes d’Afghanistan en deux semaines, mais des milliers d’Afghans souhaitant fuir le régime taliban risquent de ne pas pouvoir être emmenés avant la date butoir du 31 août.