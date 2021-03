Retrait US « difficile » d’Afghanistan: Joe Biden va-t-il se rebiffer ? 

“Cela peut arriver, mais c’est difficile”, a dit Joe Biden dans un entretien diffusé mercredi par la chaîne américaine ABC, critiquant l’accord conclu par son prédécesseur Donald Trump avec les rebelles. “Je suis en train de prendre la décision sur la date de leur départ”, a-t-il ajouté, précisant que l’annonce de cette décision ne devrait plus trop tarder, après consultation des alliés de Washington et du gouvernement afghan.

“Le fait est que l’accord conclu par l’ancien président n’a pas été négocié de manière très solide”, a déploré J. Biden qui a également affirmé que l’absence d’une transition traditionnelle entre l’administration Trump et la sienne de novembre à janvier l’avait empêché d’avoir “accès à ces informations”, notamment sur le contenu de l’accord américano-taliban, retardant le processus.

Les Etats-Unis ont conclu en février 2020 un accord historique avec les talibans, qui prévoit le retrait de tous les soldats américains d’ici le 1er mai prochain en échange de garanties sécuritaires et de l’ouverture de négociations directes inédites entre les insurgés et les autorités de Kaboul. D. Trump a respecté jusqu’à son départ de la Maison Blanche le calendrier de retrait et il ne reste plus que 2.500 soldats US en Afghanistan, où Washington avait lancé son intervention dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001.

Mais les négociations interafghanes qui se sont ouvertes en septembre piétinent, et la violence fait toujours rage sur le terrain. Quant à l’engagement des talibans à couper définitivement les liens avec les groupes djihadistes comme Al-Qaïda, l’administration Biden a récemment estimé qu’il n’était pas tenu.

Les diplomates américains ont donc lancé des initiatives pour tenter de relancer le processus de paix. Difficile à asseoir sur le terrain avec la tension qui sévit toujours dans ce pays. …