Retrouvailles turco-européennes : Bruxelles cherche à dissiper les malentendus avec Ankara

« Nous ne sommes qu’au début du chemin » : c’est ce qu’a dit et répété U. von der Leyen à l’issue de la rencontre avec le chef de l’État turc. La présidente de la Commission européenne a réaffirmé la volonté de l’UE de renouer le dialogue avec la Turquie, tout en usant de beaucoup de prudence et de conditionnel. « Nous tendons la main, c’est maintenant à la Turquie de saisir cette opportunité », a renchéri C. Michel, président du Conseil.

Les deux dirigeants de l’UE étaient venus exposer à R.T. Erdogan le cadre de cet éventuel réchauffement et les bénéfices que la Turquie pourrait en tirer. Des bénéfices essentiellement économiques, qui passeraient notamment par une modernisation de l’union douanière entre la Turquie et l’UE. L’Europe propose aussi de reprendre le dialogue à haut niveau suspendu en 2019 sur certains sujets comme l’environnement ou la santé, et de poursuivre son soutien financier aux quatre millions de réfugiés installés en Turquie.

Mais U. von der Leyen et C. Michel ont été clairs : l’Europe n’avancera que si la Turquie avance et ne ravive pas les tensions en Méditerranée orientale. Les dirigeants de l’UE ont aussi insisté sur le respect des droits de l’homme, qualifié de « priorité absolue ». Le Conseil européen de juin leur permettra de faire le point et de juger des progrès – donc de la sincérité – du président turc.

Le processus de normalisation en cours entre Ankara et Bruxelles porte les empreintes de Berlin. Angela Merkel, à la manœuvre, veut qu’un dialogue soit renoué et elle est sur une ligne moins dure que certains de ses homologues. « C’est une bonne nouvelle (…) que la Turquie, après ses provocations dans les eaux territoriales chypriotes et grecques, ait opté pour une stratégie de la désescalade en Méditerranée orientale et pour un dialogue avec Athènes. Le Conseil européen avait décidé que de nouvelles options seraient proposées à la Turquie pour notre coopération mutuelle si la tension dans la région se réduisait. Les négociations à ce sujet ne seront pas simples mais j’espère que nous parviendrons à un compromis », a aussi déclaré la chancelière allemande.