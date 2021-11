Réunion de l’UpM à Barcelone : Le Maroc fait faux bond…

Le chef de la diplomatie marocaine ne devrait pas prendre part à la rencontre de Barcelone. Le journal espagnol El Pais a rapporté que N. Bourita a communiqué son absence à José Manuel Albares, son homologue espagnol, lors d’un appel téléphonique.

Le chef de la diplomatie de l’Algérie a également préféré bouder cette réunion. Les deux ministres maghrébins ont choisi d’assister au sommet Afrique-Chine qui se tient, les 29 et 30 novembre à Dakar. Un rendez-vous plus important pour les deux pays que de participer à une nouvelle session de l’UpM, instance sans consistance depuis sa création en juillet 2008, à Marseille.

Interrogé jeudi dernier par les médias sur la présence de N. Bourita et R. Lamamra à Barcelone J.L. Albares, il avait reconnu depuis Stockholm ne pas être en mesure de confirmer la participation de ses homologues marocain et algérien.

A maintes reprises, le chef de la diplomatie espagnole a déclaré qu’il prévoyait de saisir la réunion de l’UpM dans la capitale de la Catalogne pour lancer une «médiation» entre les deux voisins maghrébins. «Evidemment, quand l’Espagne voit que la tension monte entre deux partenaires stratégiques, cela nous inquiète. Ce sont deux partenaires fondamentaux pour l’Espagne, mais aussi pour l’Union européenne. Et surtout c’est avec eux que nous allons édifier la Méditerranée», avait affirmé José Manuel Albares le 14 novembre dans une interview accordée à Diario Sevilla.

Depuis sa nomination, en juillet dernier, à la tête du ministère des Affaires étrangères, J.L. Albares n’a pas encore rencontré officiellement N. Bourita. Les deux ministres ont eu un appel téléphonique, le 22 septembre. En revanche, il a déjà visité Alger, le 30 septembre, et rencontré R. Lamamra.