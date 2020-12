Réunion du Comité Directeur de la FRMA: La préparation aux Jeux Olympiques de Tokyo passée au crible

Ils sont déjà 14 athlètes qui sont officiellement qualifiés aux Jeux Olympiques, prévus à Tokyo dans sept mois. D’ici mai prochain, le nombre d’athlètes qualifiés pourrait s’élever à 20 athlètes, soit la plus forte délégation sportive marocaine en comparaison des autres sports. Et l’athlétisme demeure la locomotive du sport marocain de par ses résultats techniques et le seul espoir que l’on nourrit pour avoir des médailles. Depuis la première participation marocaine aux Jeux Olympiques de Rome en 1960, c’est toujours l’athlétisme qui sauve le sport marocain. 90 p.c des médailles sont à l’actif de l’athlétisme et le reste à la Boxe. Quand on est dans les Jeux Olympiques, il faut raisonner en termes de 33 sports au programme olympique et non à un seul sport. Et la donne a aujourd’hui totalement changé car le contrôle très pointu en matière antidopage ne permet plus de recourir aux trucs illicites pour monter sur le podium de la tricherie récompensée ! A la FRMA, la devise est ‘’une médaille de bronze propre voire aucune médaille vaut mieux qu’une dizaine de médailles de dopés qui vont ternir par la suite l’image du Royaume du Maroc’’.

La réunion du Comité Directeur de la FRMA a porté aussi sur la saison sportive écoulée qui a été à l’arrêt depuis mars dernier. La classification des clubs, le calendrier national exceptionnel des compétitions, les centres régionaux de formation ont été aussi au centre du débat de cette réunion fédérale.