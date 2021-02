Révélations sur l’assassinat de K. Soleimani à A.M. Al-Mohandis : L’enquête implique des Etats voisins de l’Irak

Dans un point de presse, il a ajouté: « Nous présenterons ces documents sur ces régimes impliqués dans l’assassinat du martyr Soleimani afin qu’ils ne puissent dissimuler leur participation directe à ce crime », a indiqué M. Bagheri lors d’un point de presse, tout en estimant que tous ces régimes portent la responsabilité de ce crime.

Selon le responsable iranien, les Etats-Unis ont eux-mêmes fait part du soutien de ces régimes à ce crime, en révélant avoir obtenu des informations de renseignement depuis leurs bases déployées en Arabie saoudite, au Qatar, aux Émirats arabes unis et à Bahreïn. Il a assuré que le drone US avait « décollé de bases du Koweït, de la Jordanie puis l’Irak avant de prendre pour cible le cortège du martyr Soleimani ». Q. Soleimani et al-Mohandes ont été tués ainsi que 10 de leurs compagnons iraniens et irakiens, dans un raid américain le 3 janvier 2020

Par ailleurs, le chef de l’état-major iranien a révélé de nouveaux détails sur l’arme qui a été utilisée dans ce double assassinat . « L’obus que les forces américaines ont utilisé dans l’assassinat de Qassem Soleimani et Abou Mahdi Al-Mouhandes et de leurs compagnons, n’était pas une bombe ordinaire. C’est un obus utilisé pour frapper des équipements blindés. Il est capable de pénétrer l’acier dans une profondeur de 30 centimètres », a-t-il expliqué.