Riad englué dans la guerre au Yémen : Des missiles ciblent la base aérienne de Jizane

« Avec la grâce de Dieu, l’unité des forces missiles a mené une opération importante contre une base militaire saoudienne à Jizane (sud de l’Arabie). Cinq missiles balistiques ont atteint avec précision le quartier général du commandement, les dépôts d’armes et l’aérodrome des hélicoptères Apache », a précisé le général Sarii.

Evaluant la frappe, le responsable yéménite a assuré que « plus de 35 Saoudiens, dont des officiers et des pilotes d’hélicoptères ont été tués et blessés par cette opération, selon les informations du renseignement ».

Le général a noté que cette offensive « s’inscrit dans le contexte de la riposte aux crimes de la coalition l’agression (dirigée par l’Arabie), ses raids continus et son siège injuste contre notre pays ». Et de conclure en avertissant l’ennemi: « Plus il continue son escalade aérienne et poursuit son oppression et son siège, les conséquences seront désastreuses et nos frappes seront plus douloureuses…Inchallah ».