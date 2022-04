Rien ne va plus entre Varsovie et Minsk : La situation risque de déraper…

Il y a quelques jours du personnel en uniforme polonais a «attaqué » un poste frontière biélorusse, rapporte le site. L’information est accompagnée d’une vidéo dans laquelle on peut voir un militaire polonais tirer avec une fronde (voir vers 0:27) et d’autres font briller des lasers et une lampe stroboscopique, en direction de la position biélorusse.

Rappelant que 10 000 militaires américains en Pologne, dont la plupart sont basés à moins de 30 miles des frontières ukrainiennes ou biélorusses, le site évoque les tentatives de la Pologne d’opérer un changement de régime en Biélorussie depuis 2020. Parmi les provocations, celui d’une équipe de saboteurs de chemins de fer qui a été arrêtée en Biélorussie. Selon le site, il est probable qu’ils opéraient en étant payés et sous les ordres des services de renseignement polonais. Le chemin de fer étant une cible parce qu’il transporte du matériel de l’armée russe.

De plus, les services de renseignement polonais ont créé un « groupe de façade » virtuel appelé BYPOL, qui serait composé de membres du personnel de sécurité biélorusse souhaitant voir une Biélorussie soi-disant démocratique. Son rôle serait de saboter la vie politique ou de provoquer une subversion à l’intérieur de la Biélorussie.

La Pologne cherche à étendre son influence sur ses voisins, estime le site rappelant qu’une grande partie de la Biélorussie et de l’Ukraine avait été contrôlée par la Pologne entre les années 1400 et le début des années 1700, puis la Biélorussie occidentale et le nord-ouest de l’Ukraine ont été à nouveau occupés par la Pologne entre 1919 et 1939. Il rend compte d’appels lancés par certains activistes polonais pour que la Pologne récupère ce territoire.

A l’instar du tweeter américano-polonais Jack Posobiec, qui appelle depuis plus d’un an à la renaissance de l’empire polonais. Ainsi qu’un commandant à la retraite des forces terrestres polonaises qui a récemment déclaré au principal tabloïd polonais que l’enclave russe isolée de Kaliningrad (autrefois les 40% du nord de la Prusse orientale, pris par l’URSS en 1944-45) est de plein droit polonais et doit être conquise.

Toujours selon le site, ces dernières semaines, la Pologne a mobilisé au moins une division d’infanterie entière (avec l’aide de formateurs US) pour se déplacer dans le nord-ouest de l’Ukraine, afin de «protéger» les Ukrainiens, même si les combats entre l’Ukraine et la Russie se déroulent à des centaines de kilomètres. Quelques cibles militaires dans cette partie de l’Ukraine ont été bombardées, mais personne ne pense sérieusement que la Russie veuille – ou puisse – déplacer ses forces terrestres dans la région de sitôt. Si la guerre arrive ici, aussi improbable que cela soit, il faudra encore attendre des mois.

Le site appréhende toutefois que si la Pologne et la Biélorussie entrent en conflit armé ouvert, pareille perspective impliquerait l’OTAN et peut-être le recours aux armes nucléaires.