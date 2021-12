Risma : Un chiffre d’affaires en légère baisse à 367 MDH

Au 3ème trimestre 2021, l’activité des hôtels du groupe s’est inscrite en progression avec un taux d’occupation de 42% (contre 27% au 2ème trimestre 2021) et un chiffre d’affaires de 164 MDH contre 104 MDH au 2ème trimestre 2021, indique le groupe dans un communiqué sur ses résultats financiers.

Lors du 3ème trimestre 2021, l’accélération de la vaccination et l’ouverture des frontières pendant la période estivale ont permis une légère reprise de l’activité, explique la même source.

Risma assure en outre qu’il a continué à investir dans les rénovations de ses actifs les plus emblématiques notamment Sofitel Marrakech et Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa, malgré un contexte impacté par la crise sanitaire.

Les investissements réalisés à fin septembre 2021 se sont établis à 60 MDH contre 54 MDH durant la même période de l’exercice précédent. La dette nette a atteint pour sa part 1.724 MDH au 30 septembre 2021. Au vu du contexte actuel de reprise de pandémie, le management de Risma reste prudent pour le dernier trimestre de 2021, toutes les mesures nécessaires pour traverser cette crise et préparer le rebond ayant d’ores et déjà été prises.