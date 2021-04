Risque de bousculade en mer Noire: L’US Navy réduit la voilure… 

Finalement, les Etats-Unis ont renoncé à déployer au cours de cette semaine deux navires de guerre en mer Noire via les détroits turcs, rapporte l’AFP qui cite des responsables turcs. Ces sources diplomatiques ont déclaré que le passage prévu d’un premier navire américain le 14 avril n’avait pas eu lieu. L’information a également été relayée par l’agence de presse publique Anadolu, qui cite d’autres responsables turcs. Plus tôt, comme le rapporte Reuters, un rassemblement contre le déploiement US en mer Noire s’était tenu à Istanbul. «Yankee go home», pouvait-on notamment lire sur les pancartes brandies par les protestataires.

En face, la marine russe a lancé, la veille, des manœuvres en mer Noire. Il s’agit d’une opération d’inspection des forces navales pour valider la période hivernale de formation, a indiqué le service de presse de la Flotte de la mer Noire. Parmi les navires russes participant à ces tirs d’artillerie sur des cibles marines et aériennes fictives figurent la frégate Amiral Makarov, les navires de type corvette équipés de missiles Graïvoron et Vychni Volotchiok, l’aéroglisseur militaire Samoume, le dragueur de mines Ivan Goloubets et de grands bâtiments de débarquement. Les équipes ont déjà réalisé un entraînement pour éliminer un barrage de mines conventionnel. Les exercices impliquent également des avions et des hélicoptères de l’aviation maritime et de la défense antiaérienne de la flotte.

Les États-Unis ont annoncé un déploiement des deux navires militaires Donald Cook et Roosevelt dans les eaux de la mer Noire en soutien à l’Ukraine, appuyé d’avions de reconnaissance pour surveiller les troupes russes en Crimée.

Dans la matinée du 14 avril, le Donald Cook est entré dans la baie de Souda de l’île grecque de Crète. L’emplacement du second navire est inconnu. Chacun de ces bateaux peut porter jusqu’à 56 missiles de croisière censés être équipés d’une ogive nucléaire ou conventionnelle. Leur portée varie de 1.250 à 2.500 kilomètres.

La présence de ces navires US est prévue jusqu’au 4 ou 5 mai, a fait savoir la Défense turque. Ce délai entre dans le cadre de la convention de Montreux, laquelle interdit à tout pays n’ayant pas d’accès à la mer Noire d’y laisser des navires de guerre plus de 21 jours, avec des restrictions en termes de classe de navire et de tonnage.

Lancées par Washington, ces opérations militaires ont été commentées par Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, pour qui les objectifs poursuivis par les Américains en Ukraine demeuraient un mystère. Il a reconnu l’activité militaire régulière des États-Unis en mer Noire, tout en déplorant leur « rhétorique agressive, avec des questions sur ce que fait la Fédération de Russie à la frontière avec l’Ukraine».

Auparavant, le Pentagone s’était dit inquiet du «comportement de la Russie dans l’est de l’Ukraine» et avait envoyé ses avions survoler l’espace aérien international au-dessus de la mer Noire pour y surveiller l’activité navale et tous les mouvements de troupes en Crimée. Washington et Kiev ont accusé Moscou de renforcer sa présence militaire sur sa frontière avec l’Ukraine après que la situation dans le Donbass s’était aggravée depuis le 26 mars.

Le Kremlin s’est contenté d’affirmer que le déplacement des troupes russes s’opère sur le territoire national. Selon Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe, cette démarche vise à assurer la sécurité des frontières suite à «une activité accrue des forces armées des pays de l’Otan, d’autres organisations, de pays».