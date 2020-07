Riyad, Abou Dhabi et Le Caire en renfort à Israël ? 

Les dirigeants de trois pays arabes auraient fait savoir à l’entité sioniste qu’ils resteraient indifférents à l’annexion de pans de la Cisjordanie occupée et de la vallée du Jourdain, et se contenteraient de condamnations symboliques, sauf au cas où des actes de violence éclatent sur le terrain, a révélé le quotidien israélien en ligne Israel Yahom, Il évoque l’Arabie saoudite, l’Egypte et les Emirats arabes unis.