Riyad bombarde le Yémen tout en cherchant a lui collecter des aides ?

La guerre persiste au Yémen. Aux raids aériens qui succèdent au pilonnage des zones frontalières, opérations qui laissent derrière elles nombre de civils tues, les Saoudiens poussent leurs mercenaires à faire la pression sur le front de Ma’reb, au centre du pays. Région de laquelle des forces saoudiennes et des experts US se sont retirés fin mai, selon plusieurs médias yéménites. Le site Aden Times a précisé que les forces saoudo-US ont abandonné leurs équipements dans leur QG à Ma’reb pour ne pas attirer l’attention et créer la panique dans les rangs de leurs mercenaires. Les experts US apportent un soutien logistique et militaire aux forces de la coalition, dirigée par l’Arabie, qui mènent depuis mars 2015 une guerre contre le Yémen. La chaine yéménite AlMasirah qui a relayé cette information n’a pas fourni des détails supplémentaires.

Il convient de noter que les forces yéménites ont libéré et délogé, ces derniers mois, les forces de la coalition saoudienne de plusieurs provinces frontalières avec la région pétrolifère de Ma’reb.

Sur un autre plan, le porte parole des forces yéménites, qui comptent dans leurs rangs des unités de l’armée au côté des forces populaires d’Ansarullah, a recensé en une semaine plus de 20 offensives et tentatives d’infiltration des mercenaires de la coalition saoudo-US vers les fronts de Ma’reb, Jawf (nord), Taez (sud), Dhaleh (sud) et Bayda (centr). Le général Yehya Sarii a également fait état, le 29 mai, de plus de 280 raids sur ces fronts ainsi que les régions frontalières. Une source militaire, citée par la chaine AlMasirah, a fait état de 32 raids contre les provinces de Bayda (centre), Saada (nord), Hajjah (nord), Ma’reb (centre) et Jawf (nord).

Pour sa part, le ministre des Affaires Etrangères dans le gouvernement de salut national à Sanaa a déploré la saisie par la coalition de vingt navires transportant du carburant et des denrées alimentaires. Les navires en question ont été interdits d’avoir accès au port de Hodeïda (ouest).

Hussein Al-Ezzi a affirmé que « la détention continue par la coalition d’agression des navires à la lumière de la propagation de la pandémie de coronavirus est un signe de brutalité excessive et reflète l’absence totale de tout sérieux dans les pourparlers de paix ». L’Arabie, qui mène une guerre meurtrière depuis mars 2015, impose un blocus terrestre, maritime et aérien contre ce pays le plus pauvre de la péninsule arabe.

De son côté, le porte-parole du mouvement de résistance yéménite Ansarullah a critiqué la visioconférence des donateurs pour le Yémen organisée, mardi 2 juin, par Riyad. Mohammad Abdel Salam a affirmé qu’il s’agit d’une « tentative stupide (de Ryad) pour redorer son image criminelle, au moment où l’Arabie poursuit son agression militaire et son blocus contre le Yémen ». Et appelé la communauté internationale à « œuvrer à mettre fin à la guerre contre le Yémen et à ne pas s’aligner aux côtés des agresseurs dans leurs crimes (contre le Yémen) ».

De son côté, le secrétaire général du Conseil suprême pour l’administration et la coordination des affaires humanitaires, Abdul Mohsen Tawoos, s’est interrogé « comment pouvons-nous attendre des résultats positifs pour le Yémen, si la conférence des donateurs se tient dans le pays de l’agresseur contre le Yémen? ». Et d’ajouter: « Comment le régime saoudien fournira-t-il une assistance au Yémen, au moment où il tue le peuple yéménite ».

« Les fonds collectés ne seront pas fournis au peuple yéménite…ce qui parvient à notre peuple ne sont que des miettes », expliquant qu’ « il s’agit d’aide de nature politique et non humanitaire », a-t-il ajouté tout en spécifiant que « le Programme alimentaire mondial a réduit la distribution de l’aide au Yémen. S’il y avait eu une réelle intention d’aider le peuple yéménite, nous aurions au moins obtenu un milliard des milliards destinés au Yémen ». L’Arabie saoudite accueille, ce mardi, une conférence virtuelle de donateurs sous prétexte de collecter plusieurs milliards d’euros pour le Yémen, pays où elle intervient militairement et qui est dévasté par une crise humanitaire en raison de son blocus imposé contre ce pays le plus pauvre de la péninsule, depuis mars 2015.

Cette conférence, organisée par Ryad et l’ONU, a lieu au moment où les organisations humanitaires s’inquiètent d’une propagation rapide du nouveau coronavirus au Yémen.