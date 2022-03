Riyad signe des contrats militaires : Priorité aux entreprises coréennes et chinoises

La signature de ces contrats a eu lieu lors du troisième jour de l’Exposition internationale de la défense, organisée dans la capitale saoudienne, Riyad, et qui se tient du 6 au 9 mars.

Selon le communiqué de la défense saoudienne, un contrat a été signé avec Naval Group Arabia, d’une valeur de plus de 800 millions de riyals, pour fournir des services de soutien technique et logistique aux navires de la Marine saoudienne.

Un contrat a été signé avec la société coréenne Hanwha pour le compte des forces terrestres, d’un montant de plus de 3 milliards de riyals, pour construire des capacités de défense et des chaînes d’approvisionnement.

Le ministère a conclu un contrat avec la société chinoise Norinco, d’une valeur totale de plus de 430 millions de riyals, pour garantir diverses munitions au profit de l’Administration générale des armes et de l’épargne.

Deux contrats ont été signés avec la société coréenne Bongsan, d’un montant de 460 millions de riyals, et un contrat avec la société coréenne LAG Nex Won, d’un montant de plus de 250 millions de riyals, au profit de la Marine saoudienne, pour acquérir des capacités de défense et des équipements électro-visuelles .

En outre, 3 contrats ont été signés avec Al-Salam Aviation Industry, d’un montant de plus d’un milliard et 700 millions de riyals, pour fournir des services de révision pour un certain nombre d’avions de l’armée de l’air.

En plus de signer un contrat avec la Saudi Aircraft Configuration and Maintenance Company, d’un montant de plus de 400 millions de riyals, au profit de l’armée de l’air, pour fournir des services de support technique aux avions C130.

Selon le ministère saoudien de la Défense, la signature de contrats avec des entreprises locales et internationales intervient en application des directives du prince héritier saoudien Mohammad ben Salman, pour soutenir et renforcer les capacités des forces armées, développer leurs capacités et accroître leur efficacité et leur préparation, en mettant l’accent sur la localisation des industries militaires, que ce soit dans le domaine de la fabrication ou de l’attribution de systèmes.