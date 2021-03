Riyad veut une trêve au Yémen: Les houthis déclinent… 

Le chef de la diplomatie saoudienne Faisal ben Farhan a fait savoir que son pays avançait une nouvelle initiative pour le règlement au Yémen, qui comprend entre autres un cessez-le-feu sous l’égide de l’Onu. «Le Royaume veut toujours instaurer la sécurité et la stabilité au Yémen et dans la région, soutenant les efforts de paix et visant à mettre fin à la crise au Yémen. Le royaume annonce une initiative de fin de crise et de règlement exhaustif au Yémen», a-t-il déclaré. Et d’ajouter que la réponse des Houthis était attendue. Entre autres, l’initiative prévoit la réouverture de l’aéroport international de Sanaa et une levée partielle du blocus du port yéménite de Hodeïda.

Réagissant à chaud, les houthis ont déclaré que l’initiative de Riyad ne contenait rien de nouveau. Mohammed Abdessalam, porte-parole et chef de la délégation houthie aux négociations a ainsi déclaré sur son compte Twitter que l’initiative en question «n’est pas sérieuse et ne contient rien de nouveau». «L’Arabie saoudite est l’une des parties au conflit depuis six ans et ces pays doivent cesser immédiatement le blocus aérien et maritime et l’agression à l’encontre du Yémen».

Le Yémen est déchiré depuis août 2014 par des hostilités entre les forces gouvernementales, soutenant le Président Abdrabbo Mansour Hadi, et les groupes armés houthis. En 2015, s’est impliquée dans le conflit une coalition arabe dirigée par l’Arabie saoudite.

En réaction aux raids de l’aviation saoudienne contre le Yémen (plus de 250.000 en cinq ans !), les Houthis soumettent à des tirs réguliers les territoires frontaliers du sud-ouest du royaume. Ces dernières semaines, les tensions se sont accentuées lorsque les installations de Saudi Aramco ont été ciblées, à nouveau, mais cette fois-ci à Riyad. La collation a riposté aux tirs de drones et de missiles en frappant les sites des Houthis, y compris à Sanaa.