RNI et Istiqlal au Congrès du PP espagnol : Faire barrage au Polisario

C’est à Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants, qu’est revenue la tâche de représenter le RNI aux assises organisées par le Parti Populaire, formation de droite espagnole, alors que Nizar Baraka, secrétaire général de l’Istiqlal, a jugé bon de se déplacer en personne pour assister, à Séville, à l’élection d’Alberto Núñez Feijóo, à la tête du PP.

En marge du congrès, N. Baraka a eu des entretiens avec des membres influents de la nouvelle direction du PP, notamment avec Mariano Rajoy, président sortant, Elías Bendodo Benasayag, coordinateur général du PP, originaire d’une famille juive de Larache, Bernard Pons, chargé des relations internationales, ainsi qu’Ana Pastor, vice-présidente de la Chambre basse du Parlement espagnol. Ces rencontres ont été l’occasion d’exprimer la volonté partagée de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et les deux partis et aussi d’expliquer l’importance de la nouvelle dynamique internationale que connaît le dossier du Sahara marocain, impulsée par le Souverain, avec la reconnaissance par plusieurs puissances mondiales que l’initiative marocaine d’autonomie est la seule solution pour résoudre ce conflit artificiel.

La participation de N. Baraka au 20e congrès national du PP a été l’occasion de s’entretenir avec le secrétaire général du Parti populaire européen (PPE), Antonio Lopez Isturi White et de discuter des questions d’intérêts communs Pour rappel, PI et PP sont membres de l’Internationale démocratique du Centre.

Les assises du 20e congrès du PP ont également été marquées par la présence des séparatistes du Polisario. La première formation de l’opposition au Parlement espagnol avait condamné le soutien de Pedro Sanchez à l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara occidental.

Le PP, signale-t-on, sort de sa léthargie comme le confirment les résultats d’un sondage réalisé pour le compte du quotidien El Pais et la Radio Cadena Ser, deux médias proches des socialistes au pouvoir à Madrid.

On crédite déjà le PP aurait 23,1% des intentions de vote en cas de tenue de législatives, soit 2% de plus qu’en février. Résultat qui mettrait le parti conservateur à hauteur des socialistes du PSOE. Seuls 2,4 points sépareraient le PP de son grand rival. Ladite enquête, signale la même source, a montré aussi que les socialistes perdent du terrain (27,1% des voix en février, 26,7% en mars et 25,5% en avril).

Selon les résultats de ce sondage, le PP pourrait revenir au pouvoir grâce notamment à l’appui de Vox et dans une moindre mesure aux soutiens de quelques petites formations régionalistes aux Iles Canaries et à Navarre et de ce qui resterait de Ciudadanos. Pour rappel, Vox a permis au PP de garder la présidence de la région de la Castille et Léon dans son giron au lendemain des élections anticipées du 13 février. Reproduire le même pacte au niveau de l’ensemble de l’Espagne parait probable.