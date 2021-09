RNI, PAM et Istiqlal s’allient au niveau des conseils locaux : Une troïka gouvernementale ?

La troïka sortie gagnante des scrutins du 8 septembre, et disposant d’une large majorité qui la prédispose à gouverner, affiche désormais ses ambitions en annonçant l’alliance entre ses composantes en lice pour les élections des bureaux des communes, ayant débuté vendredi 17 septembre 2021.

RNI, PAM et PI ont annoncé, via un communiqué commun, leur décision de « coopérer et d’œuvrer à la constitution d’une majorité au sein des conseils communaux dans lesquels ils sont représentés » et ce dans le but de « renforcer les institutions communales et de créer l’harmonie et la stabilité en leur sein, d’éviter les conflits et les luttes, et de se consacrer à affronter les enjeux et les défis posés par le citoyen ».

Les trois formations politiques appellent, à cet égard, leurs élus à s’en tenir à cette orientation et à respecter la décision adoptée par les directions des trois partis, dans une limite d’ouverture aux autres composantes politiques, soulignant qu’en cas de manquement à cet engagement, elles seront dans l’obligation d’activer les procédures prévues dans leurs statuts et de recourir aux procédures de destitution contre les contrevenants.

Le communiqué précise également que leur décision reflète leur souci et leur volonté de parachever le processus électoral, à travers la consolidation de la moralisation de la vie politique, le respect du choix des votants et la rupture avec les pratiques malsaines, estimant que « des parties tentent souvent de contrôler la carte politique pour servir leurs intérêts au détriment de l’intérêt général ».

La question qui se pose dès lors serait de savoir si le pacte ainsi signé par le trio de tête des dernières consultations s’exprimera aussi sur la voie de la mise en place de la majorité gouvernementale.