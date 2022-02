Routiers en colère : Ce n’est pas le convoi de la liberté…

Les branches syndicales et associatives ont expliqué que cette décision a été prise lors d’un meeting organisé dimanche à Marrakech. Au cours de cette rencontre, les professionnels ont également exprimé leur mécontentement face à ce qu’ils ont décrit comme «la politique de discrimination menée par le ministère de tutelle dans la gestion du dialogue».

Les syndicats et associations représentent les secteurs de transport de marchandises et de voyageurs, les taxis ainsi que le transport touristique, transport international et transport mixte.

Cinq syndicats du secteur du transport routier ont menacé depuis la semaine dernière de recouyrir à la grève générale en raison des dernières hausses des prix du carburant au Maroc, dénonçant «les hausses successives des prix du carburant» et «l’incapacité des professionnels à les suivre impactent les équilibres financiers de cette catégorie».