RSE : Allianz tente la neutralité carbone

À compter du 1er janvier 2023, et dans le cadre de son portefeuille d’investissements propriétaires et de ses activités d’assurance multirisques, Allianz n’investira plus ou n’émettra plus de nouveaux contrats d’assurance dommage liés à de nouveaux projets pétroliers et gaziers, aux activités pétrolières et gazières en lien avec l’Arctique et l’Antarctique ou encore aux activités pétrolières réalisées en eaux ultra profondes.

D’ici le début de 2025, Allianz exigera des producteurs d’hydrocarbures un engagement solide en matière de réduction totale des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, comme condition préalable d’investissement et de couverture d’assurance.

« Compte tenu de la situation géopolitique actuelle, la fiabilité de l’approvisionnement énergétique des ménages et des entreprises doit être redéfinie à court terme. Les décideurs doivent désormais travailler avec le monde des affaires pour définir les conditions permettant la planification, et en outre permettre l’accélération de la production d’énergies renouvelables à l’échelle mondiale », déclare Günther Thallinger, Membre du Conseil d’Administration d’Allianz SE, en charge des Investissements et du Développement Durable. « Cependant, nous ne devons pas perdre de vue les graves conséquences du changement climatique. Avec ces nouvelles lignes directrices, Allianz renforce sa promesse de contribuer à une décarbonisation ordonnée de l’économie. » Allianz est activement engagé dans la transition vers les sources d’énergie renouvelables, fort d’une capacité de souscription et d’investissement significative. Par conséquent, les projets en faveur de l’accélération des technologies vertes et bas carbone des entreprises pétrolières et gazières seront encouragés via les engagements assurantiels et investissements d’Allianz.