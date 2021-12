RSE : AtlantaSanad assurance lance « Hiver au Chaud – 2021 »

Forte de sa communauté de bénéficiaires qui dépasse les 850 associations et de sa communauté de bénévoles qui dépasse les 2000 inscrits, « Nt3awnou » plateforme solidaire d’AtlantaSanad Assurance, a lancé Hiver au Chaud-2021, indique la compagnie dans un communiqué. Il s’agit d’une opération qui consiste en l’activation de son réseau de partenaires, en vue d’une collecte massive au niveau national de couvertures et de vêtements chauds au profit de populations, en situation de précarité, qui luttent contre les grandes vagues de froid hivernal.

La campagne Hiver au Chaud-2021 activée vendredi 10 décembre 2021, a démarré par une phase de prospection auprès des associations, notamment les plus petites et les plus enclavées. Objectif : recenser leurs besoins, avant de les mettre en relation avec les bénévoles de la plateforme « Nt3awnou ».

L’appel à manifestation d’intérêt des associations bénéficiaires de « Nt3awnou », se fait par région selon la base de données des associations membres et des bénévoles inscrits à la plateforme solidaire Nt3awnou.ma. Une fois définies, les demandes font objet de structuration par l’équipe projet.

Les associations sont ainsi mises en relations avec les bénévoles par l’équipe de la plateforme solidaire « Nt3awnou ». Cette même équipe promeut, sur ladite plateforme et sur ses réseaux sociaux, autant les demandes que les offres qui n’ont pas encore fait l’objet de mises en relation.