RSE : Ford et Ford Fund apportent leur soutien au programme Access By Cycling

Dans le cadre de sa politique RSE, Ford Motor Company et Ford Fund – la branche philanthropique de Ford – en partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale, du préscolaire et des Sports et avec l’ONG Unlock Solidarity, vient d’annoncer le lancement du programme “Access By Cycling” (ABC Education Program) qui consiste en la distribution de bicyclettes équipées au profit d’élèves d’écoles primaires.

« Fortement engagé pour les communautés locales, Ford œuvre dans la lutte contre l’abandon scolaire. Grace à cette initiative, nous voulons contribuer à la limitation de la déperdition scolaire, qui demeure malencontreusement un frein persistant dans les milieux à haut niveau de précarité et de fragilité socio-économique, notamment dans le milieu rural et même en périphéries des grandes villes » a déclaré Achraf El Boustani, Directeur Général de Ford Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne. « Avec Ford, l’initiateur de ce programme, cette initiative se déroulera à travers une approche participative, progressive et méthodique, sous forme d’ateliers, rencontres, journées avec les bénéficiaires, sessions de formation ou stages d’entraînement », a-t-il ajouté.

Pour rappel, « Access By Cycling-Education Program » est basé sur un plan triennal couvrant une dizaine d’établissements scolaires. Ils sont sélectionnés par un comité selon des critères de profilage objectifs et bien définis.

De son coté, Marouane Ait Oufkir, représentant de Unlock Solidarity au Maroc, a affirmé «tout mettre en œuvre pour la réussite de cette initiative. Afin d’y parvenir nous bénéficions du soutien incontournable de Ford et du Ministère de l’Education Nationale, du préscolaire et des Sports. Cette action permettra, sans conteste, de promouvoir et de soutenir la scolarisation des élèves qui habitent dans des quartiers fragiles, mais aussi au niveau des communes rurales ».

A noter que la première étape de ce programme, qui sera déclinée en 3 phases, a démarré fin février dernier, à l’école de «la 2ème chance – Nouvelle Génération » située à l’ancienne médina de Casablanca. Des ateliers ont été organisés sur place par des professionnels du cyclisme dans le but de sensibiliser les élèves quant à l’utilisation du vélo comme moyen de transport, mais également pour les former à la, sécurité routière et la maintenance des vélos. Par ailleurs, les 30 bénéficiaires du programme, qui sont les enfants et écoliers des écoles avoisinantes, ont reçus des vélos neufs, ainsi que des casques de sécurité, des tee-shirts et des livrets de cyclistes.