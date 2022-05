RSE : GPC-Papier et Carton réussit son audit SMETA pour la 4ème fois consécutive

Dans le cadre de sa politique sociale et sociétale, GPC – Papier et Carton a réussi, pour son site de Mohammedia, l’audit SMETA pour la 4ème fois consécutive, indique l’entreprise dans un communiqué. Une nouvelle consécration qui en dit long sur l’engagement et l’excellence de la conformité réglementaire de la filiale d’Ynna Holding envers ses partenaires et clients affiliés à la plateforme Sedex, ainsi que son personnel, souligne la même source.

Cette consécration prouve encore une fois la conformité de GPC – Papier et Carton aux normes internationales en vigueur. La réussite de cet audit permet ainsi à l’acteur national de confirmer sa notoriété auprès de sa clientèle de haut niveau, constituée de grandes institutions et de multinationales, mais aussi d’augmenter sa visibilité auprès des acheteurs des grands groupes internationaux.

À cette occasion, le directeur général, GPC – Papier et Carton, Mounir El Bari, cité dans le communiqué, a indiqué que «cette distinction pour le site de Mohammedia, prouve encore une fois l’engagement social et sociétal de GPC–Papier et Carton par le respect des normes du travail et de la santé et sécurité de ses collaborateurs, dans les chaines de production ». Pour sa part, la directrice des ressources humaines, GPC–Papier et Carton, Meriem Lattaoui, a relevé que « l’objectif de l’audit du site de Mohammedia, et par extension les autres sites de GPC assujettis aux mêmes règles de gestion, est d’évaluer les aspects de la responsabilité sociétale de GPC – Papier et Carton, notamment des volets de respect des normes de travail, de la santé et sécurité, des impacts environnementaux et de l’éthique professionnelle, soulignant qu’à l’instar des audits SMETA précédemment réalisés, celui effectué ce mois d’avril a été couronné de succès ». Et de rappeler que l’audit SMETA, est l’un des formats d’audit les plus performants au monde, qui compile un nombre important de bonnes pratiques en matière de technique d’audit éthique. Fondés sur les conventions de l’Organisation internationale du travail, ainsi que les lois locales pertinentes, les audits SMETA peuvent être menés pour deux ou quatre modules d’audit. Les deux premiers modules obligatoires pour tout audit SMETA sont les normes du travail ainsi que la santé et la sécurité. Les deux modules supplémentaires qui concernent quatre piliers ont été introduits pour approfondir la dimension de responsabilité sociale des audits SMETA, notamment les systèmes de gestion, le droit au travail, la sous-traitance et travail à domicile, ainsi que l’évaluation environnementale.

Depuis sa création en 1992 à Kénitra, GPC – Papier et Carton s’est consacrée à la fabrication de tous les types d’emballages en carton ondulé. La société, fruit de la politique de diversification de Ynna Holding, confirme aujourd’hui son positionnement en tant que leader de la fabrication de carton ondulé en Afrique.