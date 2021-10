RSE : International Paper rénove deux écoles dans le Gharb

International Paper Maroc a annoncé cette semaine la finalisation des travaux de rénovation lancés il y a quelques mois dans deux écoles publiques situées dans les régions de Kenitra et Moulay Bousselham, région où le groupe opère à travers un centre de montage et y emploie du personnel.

C’est dans le cadre des objectifs de la vision 2030 du groupe et de son engagement continu à renforcer la résilience de ses communautés locales, que les deux projets ont ciblé des rénovations et améliorations des infrastructures de ces deux écoles (pour le primaire et le préscolaire). Il a également doté l’une des deux écoles d’une salle multimédia facilitant ainsi l’accès au monde digital. Ceci, contribuera sans doute à créer un environnement d’apprentissage plus attrayant pour les enfants.

Au Maroc, le groupe International Paper, à travers ses filiales, CMCP-INTERNATIONAL PAPER et MED PACKAGING a fait le choix d’exprimer son engagement envers la communauté à travers des actions au profit de l’éducation, l’une des quatre causes pour lesquelles le groupe s’investit énormément et en fait l’un des piliers de développement pour sa stratégie d’engagement envers les communautés (figurent aussi la lutte contre la famine, les secours contre les catastrophes, la santé & bien-être des personnes).

Ainsi, fortement convaincu de l’importance du secteur de l’éducation dans le développement des communautés, le groupe a ciblé des actions contribuant aux conditions d’accueil des enfants au sein de leur établissement d’enseignement ainsi que des actions pour lutter contre l’abandon scolaire.

Depuis maintenant plusieurs années, un programme de soutien à des écoles proches des centres d’activité d’International Paper a démarré avec plusieurs rénovations d’écoles primaires situées dans les régions d’Agadir, Tanger et Kenitra. La réalisation des travaux se fait en coordination avec les délégations régionales, le staff de l’école et implique des collaborateurs de l’entreprise, fortement mobilisés pour le soutien volontaire de telles actions. Parmi ces écoles, il faut citer celle de Kenitra qui s’intéresse à l’inclusion des enfants à besoins spécifiques et qui nécessite des aménagements particuliers. Par ailleurs, International Paper participe à des actions de lutte contre l’échec scolaire. C’est à travers son adhésion à la Fondation SANADY, qui fait un excellent travail d’accompagnement, qu’il fait participer des enfants de ses employés à des sessions de soutien scolaire. Un geste fort pour lutter contre l’échec scolaire et consolider son soutien aux collectivités locales et internes de l’entreprise aussi. Et afin de sensibiliser à l’utilisation des ressources renouvelables et d’encourager le recyclage, International Paper prépare des ateliers pour des écoles qui permettront d’expérimenter la fabrication de papier recyclé.