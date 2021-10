RSE : La Fondation Ennajah de SAHAM Assurance équipe 3000 élèves à Benslimane

Cette initiative, qui intervient après celles déployées à Settat, El Jadida et Médiouna, a consisté en la mise en place d’un studio numérique et l’équipement en matériel informatique des médiathèques de ces établissements. Objectif : permettre aux élèves de ces écoles primaires et collèges d’accéder à un apprentissage numérique aux meilleurs standards.

Cette opération, qui a bénéficié à plus de 3000 élèves, s’inscrit dans une action à long terme qui vise l’inclusion sociale et numérique des jeunes dans différentes préfectures et régions de Casa-Settat. L’objectif est ainsi de faire de l’apprentissage numérique un des leviers de lutte contre l’abandon scolaire et d’inclusion de la jeunesse du monde rural.

Au total, ce sont plus de 15 000 élèves qui ont bénéficié d’apprentissage numérique à travers la donation par la Fondation de studios numériques et d’ordinateurs en faveur de 24 établissements à l’échelle de l’AREF Casa-Settat. Dans le cadre de la concrétisation de ces opérations, il est à noter que la Fondation Ennajah et l’Académie régionale de Casa-Settat ont mis en place un comité de suivi de performance, en analysant notamment la courbe de l’abandon scolaire dans les établissements concernés. Et pour élargir cette action à de nouvelles préfectures, les deux parties ont convenu de mener une collecte régulière de données de terrain pour analyser les besoins numériques des établissements scolaires situés dans la périphérie de la région Casa-Settat.