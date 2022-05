RSE : LafargeHolcim Maroc annonce la réussite de la Première transplantation d’arganiers adultes

Cette expérience vise à concilier la préservation de cette ressource endémique du Maroc et le développement économique de la Réserve de Biosphère Arganeraie. Les arganiers existants dans des zones destinées à des activités économiques dans l’Arganeraie ont été déplacés vers des sites de plantation où les arbres pourront être sauvegardés et continuer à se développer.

Cette première expérience mondiale de transplantation d’arganiers adultes a été menée dans le cadre d’un projet de recherche, sur 3 périodes distinctes pendant 2 ans (hiver, printemps et été) et en testant 2 techniques de prétraitement (arrosage et cernage). Cela a permis une maitrise des techniques possibles et des conditions de réussite. Les résultats préliminaires montrent un taux de réussite de 70%.

A l’issue de cette recherche, un guide sur les bonnes pratiques de transplantation de l’arganier adulte sera publié et les résultats du projet de recherche seront partagés aux niveaux national et international. Pour présenter le projet de recherche et discuter des premiers résultats générés, une table ronde sur la transplantation d’arganiers adultes a été organisée en marge de la 6ème édition du Congrès International de l’Arganier.

Cette première expérience réussie a été accueillie avec enthousiasme. Elle devrait permettre de dupliquer cette démarche aux futurs projets de développement économique au sein de l’Arganeraie et de contribuer ainsi à la protection de ce patrimoine mondial.