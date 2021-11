RSE : Partenariat autour du « Morocco Water Race »

Bien que des avancées majeures aient été réalisées au Maroc dans le domaine de l’accès à l’eau potable auprès des populations rurales et urbaines du pays, la pandémie COVID-19 a démontré l’importance cruciale de l’hygiène et d’un approvisionnement adéquat en eau, afin de prévenir et de contrôler les maladies et la sécurité sanitaire des populations vulnérables.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat stratégique qui adresse la problématique liée à l’accès à l’eau, l’une des ressources les plus cruciales pour l’Homme et pour notre planète. Nos jeunes en acteurs s’appuieront sur cette opportunité pour être acteurs de changement positif afin de trouver des solutions pérennes et novatrices aux challenges sociaux relatifs à l’Objectif de Développement Durable 6, qui vise un accès universel et équitable à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement d’ici 2030. » atteste Majid Kaissar El Ghaib, Président du Conseil d’Administration de Enactus Morocco.

Conscients des divers enjeux liés à la ressource hydrique qui préoccupent le Maroc, Les Eaux Minérales d’Oulmès, fort de sa légitimité en tant qu’entreprise leader sur le marché des eaux embouteillées, et Enactus Morocco, organisation non gouvernementale à fort impact sociétal et durable, proposent de mobiliser les jeunes marocains qui souhaitent donner vie à des projets innovants, porteurs de valeur et de changement positif. « Nous sommes très fiers d’initier ce partenariat avec Enactus. Le programme Morocco Water Race vient renforcer la stratégie de durabilité des Eaux Minérales d’Oulmès, qui vise à la réduction de l’empreinte hydrique et la neutralité carbone d’ici 2050. C’est également un moyen fort pour nous de soutenir la jeunesse marocaine à contribuer concrètement au développement de son pays, et de s’affirmer en tant que futurs leaders éthiques, éco-conscients et socialement responsables » a déclaré Naoufel Jellal, Directeur Général Délégué des Eaux Minérales d’Oulmès.

Le programme Morocco Water Race est un programme qui met en compétition et accompagne des projets d’innovation conçus par les étudiants souhaitant apporter des solutions concrètes et durables aux défis liés au domaine de l’eau, tels que : l’accès à l’eau potable et son approvisionnement, la préservation de la ressource, la gestion du stress hydrique, les technologies d’assainissement ou d’extraction, l’utilisation rationnelle de l’eau et sa réutilisation. Il s’agit de mobiliser la jeunesse sur ces thématiques, encadrer, et financer les meilleurs projets. Les candidats retenus seront accompagnés par des conférences de sensibilisation, des ateliers bootcamps, du mentoring professionnel (scientifiques, ingénieurs, spécialistes du développement durable, dirigeants d’entreprise).

A l’issue de la compétition, un jury remettra les prix qui récompenseront les projets à forte valeur environnementale, sociale et éthique. Un appel à candidature sera lancé au mois de novembre 2021 par Enactus Morocco. Cet appel à participation sera relayé sur les réseaux sociaux. Les projets et candidats seront shortlistés par un comité de sélection sur la base de critères de faisabilité, de pertinence et d’impact. Intégrité, passion, innovation et collaboration sont les maitres mots de cette opération. Les projets distingués par le jury recevront des fonds d’amorçage pour couvrir les dépenses d’implémentation : de l’étape du prototypage, en passant par la certification, jusqu’à l’achat de matériels et la commercialisation. Le programme Morocco Water Race initié par Les Eaux Minérales d’Oulmès et Enactus permet à travers l’expertise d’Enactus Morocco de poursuivre à une échelle sociétale et environnementale les ambitions du pays en termes de développement durable.