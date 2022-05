RSE : Procter & Gamble Maroc accélère son engagement envers l’environnement

L’initiative marque une action d’engagement envers la protection de l’environnement, et un premier pas vers l’ambition de 100000 arbres que s’est fixée le groupe Procter & Gamble Maroc. En effet, dans le cadre de son plan d’action RSE, P&G donne beaucoup d’importance à la forestation, aux énergies renouvelables et à l’environnement de manière générale, et en fait un pilier majeur. Et cela en ligne avec l’orientation stratégique du gouvernement marocain, suite aux directives royales qui font de l’environnement un pilier d’investissement pour le présent et le Futur du Maroc.

Cette première action a permis plusieurs réalisations majeures dont un projet de pompage solaire, finançant l’équipement et l’installation de 26 plaques solaires et d’une moto pompe, qui permettront l’alimentation en eau potable d’à peu près 200 familles, la plantation de 1000 arbres autour des différentes écoles du village, favorisant un meilleur environnement et une meilleure qualité de vie aux enfants, et la distribution de paniers pour toutes les familles, incluant 8 tonnes de denrées alimentaires.

“Aidons une famille et plantons un arbre” s’inscrit dans le cadre de l’initiative globale #ForestsForGood que mène Procter & Gamble dans plusieurs pays, dans le cadre de ses efforts pour la conservation, protection et restauration des forêts dans le monde. En effet, P&G continue à confirmer son engagement vers l’environnement et a tenu à ce sujet, une conférence internationale sous le thème « Espoir pour notre terre » et ce le 25 et 26 Janvier 2022.

L’évènement a connu la présence de plusieurs personnalités et acteurs majeurs dans le domaine de l’environnement, dont la célèbre écologiste Dr Jane Goodall, qui a partagé comment les sociétés du secteur privé doivent jouer un rôle important dans la protection de la planète. P&G a partagé durant la conférence son ambition 2040 pour la transition climatique «Net Zero » et son plan d’action global couvrant les domaines du climat, de l’eau et du gaspillage.