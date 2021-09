RSE : SG Maroc se mobilise pour les jeunes

Les collaborateurs de la banque, à travers le monde, participeront collectivement au profit d’associations locales et internationales qui agissent pour l’insertion professionnelle et l’insertion par l’éducation et le sport, des jeunes en difficulté,indique la banque dans un communiqué.

Société Générale Maroc a choisi TIBU Maroc, association qui déploie des solutions innovantes, pour l’autonomisation et l’inclusion socio-économique des jeunes, par le sport, relève la même source. “En ces temps de crise, l’éducation, la formation et l’inclusion des jeunes par le sport deviennent des sujets urgents et précieux. Nous sommes contents d’être choisis comme ONG Marocaine bénéficiaire du soutien des collaborateurs de Société Générale Maroc”, souligne Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow & Président Fondateur de l’ONG TIBU Maroc. “Move for Youth s’inscrit dans l’ADN de TIBU, celle de concevoir des solutions sociales et innovantes afin de créer un impact fort et durable auprès de la jeunesse marocaine”, a-t-il ajouté.

Avec ce challenge, plusieurs équipes de collaborateurs Société Générale Maroc se mobilisent, en marchant, en courant ou en faisant du vélo, pour cumuler ensemble, un maximum de kilomètres qui seront convertis en dons, au profit de cette association.