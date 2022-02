RSE : Sidi Ali s’allie à Tibu Africa

Le 1er février 2022, a lieu la signature du partenariat entre Les Eaux Minérales d’Oulmès, représentée par Naoufel Jellal, Directeur Général Délégué, et Tibu Africa, représentée par Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow & Président de l’ONG Tibu Africa. Cet événement s’est déroulé en présence des représentants du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, des jeunes filles bénéficiaires, des familles et les médias au sein des locaux de l’école de la 2ème chance – Nouvelle Génération – Orientée métiers du sport basée à l’ancienne Médina de Casablanca.

Les centres d’émancipation des jeunes filles adolescentes par le football créés par l’ONG Tibu Africa et Sidi Ali avec l’appui du ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, accueilleront 950 jeunes filles en ce début d’année qui seront accompagnées dans leur transition saine de l’enfance à l’adolescence grâce à la pratique du sport qui est un véritable outil d’émancipation des jeunes filles, de dépassement de soi, d’indépendance et de prise de responsabilité. Ces jeunes championnes de vie seront éduquées à maintenir une croissance et une santé physique via un programme sportif conçu selon leur besoin. Elles seront initiées aux compétences essentielles de la vie, seront formées aux nouvelles techniques d’apprentissage pédagogique (STEM Sport – Sciences, Technologie Engineering and Maths via le sport) et aux langues étrangères, et enfin, seront inspirées afin de rêver et de se projeter dans le futur en s’associant à des modèles inspirants.

Dans cette dynamique, plusieurs terrains de gazon synthétique seront aménagés pour donner un accès de proximité à la fille afin de l’aider à libérer ses compétences physiques et comportementales grâce à la pratique régulière des activités sportives. Ce partenariat à fort impact social entre Sidi Ali et Tibu Africa, s’inscrit parfaitement dans la réalisation des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) et plus particulièrement l’atteinte de l’objectif N°5 qui consiste à l’égalité entre les sexes et considère le sport comme étant un véritable levier pour y parvenir. Cette initiative est également reconnue par plusieurs acteurs de l’écosystème de l’éducation et du sport tels que la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) et autres.