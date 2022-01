RSE : Sitel revient avec la 4ème édition de sa caravane de solidarité

S’inscrivant dans le cadre de la stratégie Responsabilité sociale d’entreprise (RSE) de Sitel, cette initiative sous le signe « Libass du Cœur » a ciblé des enfants et des familles en situation précaire, indique l’entreprise dans un communiqué.

Ainsi, plus de 200 élèves dans plusieurs douars des communes de Bab Barade, Ifrtan, Talamoussa, ont bénéficié de multiples dons, ajoute la même source. En plus des vêtements chauds (bottes, parkas, pullover…) et couvertures, les enfants ont également reçu des équipements pour aménagement de terrain de foot, et de basket, en vue de leur permettre d’exercer des activités sportives. Le but est de permettre aux enfants issus de familles démunies d’affronter le grand froid qui sévit dans les régions montagneuses durant l’hiver, souligne Sitel. « Conscients de l’importance de l’éducation dans le développement humain, nous voulons, à travers cette action aider les familles qui peinent à assurer la scolarisation de leurs enfants et contribuer ainsi à la lutte contre le décrochage scolaire dans les zones enclavées », a déclaré la directrice des ressources humaines chez Sitel, Ilham Mouhriz, citée dans le communiqué. « C’est également, l’occasion de créer un pont de communication entre l’ensemble des effectifs, de les fédérer autour d’une action d’intérêt général et d’ancrer des valeurs de solidarité au sein de l’entreprise », a-t-elle ajouté, notant que l’objectif, in fine, est de permettre aux collaborateurs d’être des ambassadeurs fiers de leur appartenance à l’entreprise.

Pour financer cette action, Sitel a organisé une campagne de collecte de fonds entre le 15 novembre et le 15 décembre 2021. Un montant de plus de 151.000 dirhams a été collecté grâce à la forte mobilisation des équipes de Sitel. En effet, administration et collaborateurs ont fédéré leurs énergies en vue de « mettre du baume au cœur des populations ciblées », indique Sitel. Grâce à la mobilisation de l’ensemble des équipes de l’entreprise et des bénévoles, cette caravane a suscité un grand intérêt auprès des populations visées.

Ce qui a motivé l’organisation de multiples activités d’animation et ateliers destinés aux enfants. Par ailleurs, la caravane solidaire de Sitel ne s’est pas limitée à la province de Chefchouen. En plus des 200 élèves desservis des communes de Bab Bard, Ifrtan, Talamoussa, des enfants issus d’autres régions ont également pu bénéficier de dons. Ainsi, 50 enfants ont pu recevoir des aides à Imzer, 50 à Benslimane et 50 autres dans les provinces du sud, devraient à leur tour en profiter. En outre, un don de chaises roulantes a été destiné à une association dédiée aux personnes handicapées à Casablanca.

Forte du succès de cette opération, Sitel ambitionne réitérer ce genre d’initiatives, en vue d’optimiser les conditions de scolarisation des enfants dans les régions enclavées. Leader mondial de la gestion de l’expérience client, le groupe Sitel propose des expériences omnicanales (voix, chat, médias sociaux…) aux clients finaux de 400 donneurs d’ordre.