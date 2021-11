RSE : Société Générale Maroc lance “SG SOCIAL IMPACT FUND’’

Baptisé SG Social Impact Fund, il s’agit là d’un fonds commun de placement, de catégorie monétaire, et qui distribuera son résultat en partie ou en totalité sous forme de dividendes. Ces dividendes seront intégralement redistribués à des structures associatives œuvrant au profit de populations défavorisées ou en situation précaire. C’est l’une des particularités majeures de ce fonds : les investisseurs, aussi bien acteurs institutionnels, qu’entreprises ou personnes physiques, renoncent délibérément à la plus-value générée par leur placement. Innovant à plus d’un titre, et tout en prenant peu de risques au vu de sa stratégie de placement, ce fonds propose une réelle opportunité aux investisseurs désireux de contribuer à des actions de solidarité, en soutenant des associations, dans la poursuite de leur mission statutaire, et dans la réalisation de leurs projets de développement.

Les bénéficiaires ciblés par SG Social Impact Fund sont les associations de droit marocain, agissant au profit de populations vulnérables, dans un ou plusieurs des domaines suivants : l’insertion professionnelle (notamment aide à l’entrée des jeunes ou des femmes dans la vie active, ou aide au lancement d’activités génératrices de revenus), l’insertion sociale, l’insertion par l’éducation, la culture ou le sport, la lutte contre l’analphabétisme et l’illettrisme, la santé…

La sélection des associations bénéficiaires, relève d’un comité indépendant : le Social Impact Board. Composé de personnalités indépendantes, reconnues du monde des affaires, de la sphère universitaire et de la société civile, ce comité a pour mission d’examiner les candidatures et de décider de la répartition des subventions. Il est assisté dans sa mission par la Fondation Société Générale Maroc pour la solidarité et la culture, qui apporte son expertise dans la phase de présélection des dossiers ainsi que dans la gestion des relations avec les associations bénéficiaires.

À travers le lancement du FCP SG Social Impact Fund par sa filiale Sogécapital Gestion, Société Générale Maroc ambitionne de contribuer significativement à l’élan de solidarité nationale, en offrant aux investisseurs un nouveau véhicule de placement financier à portée exclusivement sociale et solidaire.