RSE : Société Générale Maroc soutient la 6è édition de « El Akademia Masterclass »

Cette nouvelle édition du projet El Akademia a permis de renforcer les compétences musicales et les qualités humaines d’une cinquantaine de jeunes musiciens dont une vingtaine de militaires de la Garde Royale, de la Gendarmerie Royale et des Forces Royales de l’Air, indique un communiqué de la banque. Les Masterclasses regroupaient des jeunes talents marocains de tout statut social, sélectionnés pour leur volonté, leur esprit d’équipe et leurs qualités musicales.

Société Générale Maroc s’associe pour la 2ème fois à cet évènement et réaffirme ainsi son soutien en faveur de l’inclusion par l’éducation, l’art et la culture au Maroc. Elle réitère son rôle d’acteur social engagé dans les transformations positives du Royaume.

À l’occasion de cette 6ème édition, l’Orchestre National des Jeunes Marocains (ONJM) a interprété avec brio Joudour wa ajniha, à savoir Des Racines et des ailes, composé en hommage au Roi, ainsi que L’Ode à la joie de Beethoven comme un symbole d’espoir, d’ouverture, de paix et de joie, et Nidae Al Hassan pour fêter le Sahara marocain.

De plus, l’ouverture des concerts de Fès et de Meknès s’est faite sur un merveilleux solo de flûte traditionnelle improvisé par Oussama. S’ensuivirent la musique de chambre Renaissance jouée par les cuivres, Ombra mai fu d’Händel interprété par l’ONJM avec en violon solo Hachoumi. L’ONJM a également ravi le public avec le premier mouvement de Divertimento en Fa de Mozart, Morning Moon in the Desert d’Edouard Grieg et Bolero de Ravel. La pièce de jazz, Toccata, a été reprise après avoir été interprétée pour la première fois à Dakhla en novembre 2021. Société Générale Maroc se dit fière de soutenir ces concerts porteurs de symboles et témoins de la qualité des jeunes musiciens classiques marocains.