Rupture diplomatique entre Rabat et Alger : Nombreuses capitales réagissent à la décision algérienne

Un responsable du département d’État américain a affirmé, mardi, que l’amélioration des relations entre l’Algérie et le Maroc favorisera une meilleure confrontation face aux défis régionaux. Réagissant à l’annonce par l’Algérie de la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc, le responsable ayant requis l’anonymat a indiqué à la chaîne Al Hurra que l’administration américaine «a appris les informations selon lesquelles l’Algérie a rompu ses relations avec le Maroc». Le responsable a souligné que le gouvernement US est«convaincu que l’amélioration des relations permettra aux deux pays de mieux traiter les problèmes régionaux et bilatéraux tels que le terrorisme, l’immigration irrégulière, le trafic de drogue et l’intégration commerciale».

A New York, siège de l’ONU, Stéphane Dujarric,porte-parole du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies a éludé, mardi, la question en affirmant ne pas être au courant de la rupture. «C’est la première fois que j’en entends parler. Laissez-moi regarder et je vous enverrai à tous quelque chose par écrit»,a-t-il répondu.

Paris a appelé mercredi l’Algérie, qui a rompu la veille ses relations diplomatiques avec le Maroc, à revenir à une logique de « dialogue » dans l’intérêt de la « stabilité » au Maghreb. « La France reste naturellement attachée à l’approfondissement des liens et au dialogue entre les pays de la région, pour en consolider la stabilité et la prospérité », a déclaré le porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

L’annonce de la rupture a fait réagir le ministère saoudien des Affaires étrangères, Riyad ayant joué par le passé le rôle de médiateur entre Rabat et Alger. Dans un communiqué publié mercredi, le département a exprimé«le regret du gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite de l’évolution des relations entre les deux pays frères, le Royaume du Maroc et de la République algérienne démocratique et populaire». «Il exprime l’espoir du gouvernement du Royaume pour le retour des relations entre les deux pays dans les plus brefs délais. Le Royaume appelle les frères dans les deux pays à privilégier le dialogue et la diplomatie pour trouver des solutions aux questions controversées d’une manière qui contribue à ouvrir une nouvelle page pour les relations, ce qui profite à leurs peuples, à assurer la sécurité et la stabilité de la région et à renforcer l’action arabe commune», conclut le communiqué.

La Ligue arabe n’a pas manqué, non plus, de réagir face à ce développement. Ainsi, Ahmed AboulGheit, secrétaire général, de la a exprimé son«profond regret» devant la décision de l’Algérie de rompre ses liens diplomatiques avec le Maroc. Il a appelé les deux pays à «faire preuve de retenue» et à «éviter une nouvelle escalade».

Une source officielle au Secrétariat général de la Ligue a déclaré que l’Algérie et le Maroc sont «des pays majeurs dans le système d’action arabe commune», et que «l’espoir est toujours placé dans le rétablissement d’un niveau minimum de relations d’une manière qui préserve leur stabilité, leurs intérêts et la stabilité de la région».

De son côté, le Parlement arabe a exprimé sa«profonde préoccupation» face à l’évolution des relations entre l’Algérie et le Maroc, suite à l’annonce par l’Algérie de la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, appelant les deux pays à «donner la priorité aux relations fraternelles entre eux et aux intérêts de leurs peuples frères, qui imposent la retenue et d’éviter l’escalade». Le Parlement arabe a produit un communiqué dans lequel il a appelé l’Algérie et le Maroc à«engager un dialogue constructif pour apaiser les tensions et discuter des questions controversées entre eux dans un cadre arabe fraternel». «Puissances majeures et influentes dans le système arabe et régional, ils portent une grande responsabilité dans le renforcement de la solidarité arabe et le rejet des différences et de la division». Le Parlement arabe a également affirmé sa«pleine confiance dans la sagesse des dirigeants des deux pays et leur capacité à surmonter cette crise dans les plus brefs délais». L’Algérie a annoncé mardi, via son chef de la diplomatie, qu’elle rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc. Ramtane Lamamra a également rappelé que la rupture est conforme à la décision prise par le Haut Conseil de Sécurité, lors de sa réunion du 18 août consacrée à l’examen des feux de forêts que le pays a connu, visant à«revoir ses relations avec le Maroc».