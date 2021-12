Russie, Occident et « Kamasutra politique » : Le langage fleuri de S. Lavrov…

La « chorégraphie » des nouveaux principes de l’UE à l’égard de la Russie, notamment en ce qui concerne les appels de Bruxelles relatifs à la crise en Ukraine, rappelle un « kamasutra politique », a déclaré lundi Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, dans une interview à la chaîne YouTube Soloviev Live.

En 2016, l’UE a adopté cinq principes directeurs de ses relations avec la Russie à l’initiative de Federica Mogherini, Haute représentante pour les affaires extérieures. Ces principes font notamment de la mise en œuvre des accords de Minsk sur le conflit dans l’est de l’Ukraine la condition préalable essentielle à l’amélioration des relations de Bruxelles avec Moscou, a rappelé le ministre russe. Mais, « celui qui a lu les accords de Minsk, comprendra qu’il s’agit d’une schizophrénie politique », à son avis.

Josep Borrell, successeur de F. Mogherini, a d’abord souhaité mener une nouvelle politique vis-à-vis de Moscou, qui serait constructive, et renoncer aux cinq principes de 2016. Mais lorsqu’il « a préparé sa nouvelle initiative, le Conseil européen a finalement décidé de maintenir les cinq principes de Mogherini […] et a solennellement proclamé une nouvelle approche +Repousser, retenir et engager+ [la Russie, ndlr]. J’imagine la chorégraphie de tout cela. Ceci, excusez-moi, est un kamasutra politique », a estimé S.Lavrov.

Après la fermeture de trois chaînes de télévision en Ukraine décidée « d’un seul coup de plume de Zelensky » et en violation de tous les engagements pris par Kiev dans le cadre de l’OSCE, du Conseil de l’Europe et de l’Unesco, « les Français ont déclaré que cette décision était conforme à la législation ukrainienne », a rappelé le ministre russe. »À présent, alors qu’ils insistent sur une rencontre au format Normandie et lorsque Zelensky -et eux aussi- commencent à faire la promotion desdites +Dix mesures+ présentées début décembre […], c’est une parodie de bon sens », poursuit le responsable russe.

Le document présenté par le Président Volodymyr Zelensky début décembre au format Normandie, aux États-Unis et au Groupe de contact « réclame l’entrée en vigueur urgente du cessez-le-feu, s’adressant à la Russie et au Donbass ». Or Kiev n’a pas officiellement ordonné à ses forces d’arrêter le feu lorsqu’une entente en ce sens est intervenue en juillet 2020, alors que les Républiques autoproclamées de Lougansk et de Donetsk ont immédiatement publié les ordres appropriés, rappelle S.Lavrov.

Lorsque l’Ukraine a finalement publié un document sur le cessez-le-feu, le commandant en chef de ses forces armées a publiquement déclaré que ce texte n’était pas applicable puisque les chefs d’unités ukrainiennes sur place « décidaient eux-mêmes quand ils allaient ouvrir le feu et qui prendre pour cible ».

Signés en 2015 par le Groupe de contact pour le règlement du conflit dans le Donbass (Ukraine, Russie, OSCE), les accords de Minsk constituent la base du règlement de ce conflit. Le processus de négociation est actuellement dans l’impasse puisque Kiev refuse de respecter les « clauses politiques » des accords. L’Ukraine refuse notamment de discuter directement avec les Républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk.

« Nous avons demandé aux Français: qu’en est-il de l’obligation de discuter avec Donetsk et Lougansk, conformément aux accords de Minsk? Ils nous ont dit qu’ils ne voyaient rien dans les accords de Minsk qui parlerait de consultations avec +ces séparatistes+. C’est en ces paroles qu’ils ont répondu », a noté S.Lavrov.

Toutefois, Moscou ne souhaite pas que ces accords soient détruits. Il est prêt à tenir une rencontre au format Normandie (Allemagne, France, Russie, Ukraine) si ses partenaires occidentaux, qui ne veulent que des discussions vides au lieu de pousser Kiev à respecter les ententes, »arrêtent de faire l’imbécile ».