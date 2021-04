Alors qu’il y a quelques mois encore, la probabilité de voir Ryad normaliser avec Israël était presque nulle, après plusieurs accords de normalisation entérinés avec plusieurs pays arabes dans le cadre des Accords d’Abraham, la position de l’Arabie Saoudite tend à se rapprocher d’une nouvelle similaire.

Et pour cause, face à la menace grandissante de déstabilisation venant de l’Iran, un ennemi commun pour Israël et l’Arabie saoudite mais également pour plusieurs pays de la région du Moyen-Orient, la monarchie wahhabite a vu ses positions se rapprocher de plus en plus de celles de l’Etat hébreu, soutenu par les Etats-Unis.

« Je pense que la normalisation du statut d’Israël au sein de la région y aurait un impact formidable », a déclaré le prince ben Farhan lors d’un entretien jeudi à la chaîne de télévision américaine CNN, ajoutant que ce « serait extrêmement bénéfique à la fois sur les plans économique, social, et du point de vue de la sécurité ».

Le prince a toutefois mis dans la balance d’un potentiel accord, des progrès enregistrés sur la question palestinienne, affirmant que tout accord avec l’Arabie saoudite « dépend beaucoup des progrès du processus de paix » israélo-palestinien. Et cette question n’est pas à l’ordre du jour en Israël qui continue son expansion géographique et en Palestine qui ne voit plus le bout du tunnel.

Et si l’Arabie saoudite ne le dit pas officiellement, de son côté, Israël juge très probable que Ryad fasse comme les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan qui ont normalisé leurs relations avec l’Etat hébreu il y a quelques mois.