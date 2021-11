S. Benkirane fait jazzer les Pjidistes : La tentation héréditaire n’épargne pas les islamistes

L’annonce, dimanche, du nouveau secrétariat général du PJD élu par le Congrès extraordinaire, a été accompagnée par une vague de mécontentement chez certains membres de la formation islamiste. Les critiques convergent vers le choix de certains noms, à commencer par Soumaya Benkirane, fille du Sphinx sur le retour à la tête du parti, pour faire partie de la direction PJD.

Les critiques ne se focalisent pas sur la dérive héréditaire du nouvel homme fort du PJD, dont l’état de santé génère aussi des commentaires, mais surtout sur le choix des têtes qui meublent la direction de la formation islamiste qui semble avoir fait fi du consensus traditionnel. La liste a exclu des « noms » renommés pour leur rigueur, laissent entendre les voix dissonantes.

Si Ahmed al Hilali, leader du PJD et du Mouvement Unicité et réforme (MUR), a critiqué certains choix du nouveau secrétaire général, pointant une «grande déception lors de la première épreuve d’unité et de cohésion», il n’est pas allé jusqu’à faire un choix radical, comme le laissent entendre des candidats à la démission des organes du parti. A. al Hilali a affirmé «respecter les choix du secrétaire général», lorsque d’autres le fustigent avec la plus grande vigueur. Khadija Abladi, membre du Conseil national du parti, a annoncé son retrait du PJD en signe de protestation contre l’élection de l’un des membres proposé par A. Benkirane par le congrès extraordinaire de Bouznika.

Soutien palestinien

Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement Hamas, a félicité, dimanche, A. Benkirane pour son élection au poste de secrétaire général du Parti de la justice et du développement au Maroc, indique le site du mouvement de résistance islamique. «Le leader du mouvement a souhaité à M. Benkirane succès et réussite, et la consolidation de positions authentiques au Maroc envers la cause palestinienne, le peuple palestinien et ses droits établis dans sa patrie et sa terre», précise la même source.

Le site a indiqué que le nouveau patron du PJD a affirmé, lors de la même conversation téléphonique, «les positions fermes du parti pour défendre la cause palestinienne et soutenir les Palestiniens, exprimant sa satisfaction de cette prise de contact».

En juillet dernier, Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, a effectué sa première visite officielle au Maroc, sur invitation officielle du PJD. Un mois plus tard, Saadeddine El Othmani, alors secrétaire général du PJD, avait félicité Ismail Haniyeh à l’occasion de sa réélection à la tête du bureau politique du Hamas.

Le soutien du Hamas ouvrira sans doute la voie à la solidarité entre « frères » sur l’échiquier arabe. A. Benkirane bénéficiera sans doute du traditionnel soutien de la Confrérie des « Frères musulmans » qui se trouve dans le creux de la vague.