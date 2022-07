S. Choïgou appelle à l’intensification des opérations en Ukraine : Une riposte aux livraisons d’armes de l’OTAN

«Le ministre russe de la Défense, le général d’armée Sergueï Choïgou, a inspecté les groupements des forces armées russes [du Commandement stratégique opérationnel] Sud et Centre qui exécutent des missions dans le cadre de l’opération militaire spéciale en Ukraine», indique samedi un communiqué du ministère russe de la Défense, sans préciser le lieu de cette rencontre.

S. Choïgou a entendu les rapports sur la situation actuelle du commandant du groupe Sud, le général d’armée Sergueï Sourovikine, du commandant du Groupe Centre, le colonel général Alexandre Lapine, et d’autres commandants et chefs d’état-major russes.

A l’issue de cette réunion, le ministre a donné «les instructions nécessaires pour intensifier encore les opérations des groupes dans toutes les zones opérationnelles afin d’exclure la possibilité que le régime de Kiev lance des frappes massives de missiles et d’artillerie contre les infrastructures civiles et les habitants du Donbass et d’autres régions», rapporte la Défense russe.

Pour rappel, Moscou a lancé le 24 février 2022 une opération militaire en Ukraine, en faisant valoir la nécessité de protéger les populations du Donbass, les autorités locales étant en conflit avec Kiev depuis 2014. La Russie avait reconnu quelques jours avant son offensive les Républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk, considérant que Kiev ne respectait pas les accords de Minsk, censés garantir aux régions du Donbass un statut particulier au sein de l’Ukraine. Moscou a fait également valoir la nécessité de «dénazifier» et désarmer l’Ukraine.

Kiev, de son côté, dénonce une guerre d’invasion, de même que ses alliés occidentaux qui ont multiplié les sanctions contre la Russie et livré de nombres équipements militaires aux autorités ukrainiennes. Kiev et Moscou se sont accusés mutuellement d’avoir commis des crimes de guerre.

Trois mois après le lancement de l’offensive russe, le 24 mai dernier, Sergueï Choïgou avait souligné que son pays poursuivrait celle-ci jusqu’à ce que «tous les objectifs soient remplis». Plus récemment, le 7 juillet, Vladimir Poutine a affirmé que la Russie n’avait «encore rien commencé de sérieux», tout en soulignant que Moscou ne refusait pas des pourparlers de paix.

Dimanche, Selon le bureau de représentation de la république de Donetsk au Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu, 60 roquettes ont été tirées sur le quartier Kouïbychev de la ville de Donetsk par les forces ukrainiennes.

En face, l’opérateur ukrainien de l’énergie nucléaire a accusé l’armée russe d’avoir déployé des lanceurs de missiles sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine, pour tirer notamment sur les régions de Dnipro et Nikopol. Les autorités russes n’ont pas commenté ces accusations à ce jour.

L’Ukraine avait déclaré vendredi avoir reçu sa première livraison d’un système de lance-roquettes multiples, s’ajoutant à un arsenal d’artillerie à longue portée fourni par l’Occident. «Les premiers MLRS M270 sont arrivés ! Ils seront de bonne compagnie pour les Himars sur le champ de bataille», a écrit Oleksiy Reznikov, ministre ukrainien de la Défense, sur les réseaux sociaux, en référence aux systèmes de roquettes de précision américains récemment déployés dans le conflit. «Aucune pitié pour l’ennemi», a-t-il ajouté.