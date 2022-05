S. Choukri à Rabat : La coopération maroco-égyptienne au beau fixe

Après sept ans d’absence, le chef de la diplomatie égyptienne était à Rabat. Mais il faut dire qu’en dépit de cela, les relations maroco-égyptiennes restent marquées du sceau de l’excellence.

Lors d’un point de presse conjoint à l’issue de ses entretiens avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, S. Choukri a rappelé les « solides relations historiques » qui unissent le Maroc et son pays, ainsi que les liens unissant les deux chefs d’Etat, le Roi Mohammed VI et le président Abdel Fattah Al-Sissi, et les deux peuples.

Le responsable égyptien s’est félicité à cette occasion de la convergence des vues entre Rabat et Le Caire, sur plusieurs questions d’intérêt commun, soulignant que malgré le contexte de la pandémie du coronavirus ces deux dernières années, les contacts et concertation bilatérales se sont poursuivis, notamment avec des visites du chef de la diplomatie marocaine en Egypte.

Nasser Bourita a confirmé cette réalité, en indiquant que cela « n’a pas affecté et n’affectera pas l’élan des relations maroco-égyptiennes », soulignant que les relations maroco-égyptiennes revêtaient un caractère particulier et que le partenariat entre les deux pays était distingué, au regard de la relation privilégiée entre les chefs d’Etat. Il a exprimé, à cette occasion, la condamnation par le Maroc de l’attaque terroriste qui a visé l’Egypte il y a quelques jours, notant que « le Royaume est aux côtés du peuple égyptien, parce que sa sécurité et sa stabilité sont importantes pour le Maroc et la région » en affirmant que « tout ce qui touche l’Égypte touche le Maroc ».

« Au cours des pourparlers, il y a eu un accord pour renforcer les relations et leur donner un nouvel élan, en activant les mécanismes institutionnels et en mettant en œuvre les accords conclus », a également noté le chef de la diplomatie marocaine.

Le Caire soutient la marocanité du Sahara

Les deux pays sont très liés et leur concertation va au-delà du cadre bilatéral puisqu’elle se manifeste aussi au niveau de la Ligue Arabe, de l’Union Africaine, de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) et au niveau de la Méditerranée.

Lors de cette rencontre, les deux ministres ont également évoqué plusieurs questions d’intérêt commun en lien avec l’Afrique, notamment la région sahélo saharienne, les développements en Libye, la question palestinienne et la lutte contre le terrorisme, les organisations terroristes et l’idéologie extrémiste, a rappelé, de son côté, S. Choukri.

Dans le communiqué conjoint sanctionnant les entretiens, lundi à Rabat, entre le chef de la diplomatie égyptienne et son homologue marocain, L’Egypte a renouvelé son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et salué les efforts sérieux et crédibles du Royaume visant à aller de l’avant vers le règlement politique de cette affaire. S. Choukri a assuré que le « soutien de son pays aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la dernière en date est la résolution n° 2602 (2021), qui a salué les efforts sérieux et crédibles déployés par Rabat pour parvenir à un règlement politique » de ce conflit artificiel, reste intangible.

C’est sur invitation officielle de N. Bourita que le ministre égyptien des Affaires étrangères a effectué les 09 et 10 mai, une visite de travail au Maroc au cours de laquelle les deux parties ont eu des entretiens approfondis.

Les deux ministres ont évoqué les relations bilatérales, conformément aux orientations des deux chefs d’Etat et leurs entretiens ont également porté sur les rapports séculaires et les liens de fraternité unissant les deux pays frères, ainsi que la communauté de destin et les objectifs communs.