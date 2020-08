S.E. El Othmani dénonce toute normalisation avec Israël

A la séance inaugurale du 16e Forum national de la jeunesse du PJD, tenue dimanche 23 août, Saad-Eddine El Othmani a profité de l’occasion pour réitérer la traditionnelle opposition de sa formation à tout accord de paix avec l’Etat hébreu.

Le secrétaire général de la formation islamiste qui est aussi patron de l’Exécutif a affirmé le rejet «du roi du Maroc, du gouvernement et du peuple marocain de toute opération de judaïsation» des lieux saints à Al Qods. Il a également insisté sur l’engagement du royaume à «défendre les droits des Palestiniens et les droits des Maqdessis et le caractère arabe et musulman d’Al Qods». S.E. El Othmani a condamné aussi «toute normalisation avec l’entité sioniste» mais sans nommer les Emirats arabes unis qui vient de basculer dans le giron de Tel-Aviv, précisant que «toute les concessions en cours sont inacceptables».

La position exprimée dimanche par le patron du PJD rejoint celle que renferme le communiqué du secrétariat du PJD du 21 août. Le PJD avait rejeté le «Deal du siècle», via un communiqué du secrétariat général du 2 juin 2019 publié quatre jours après les entretiens entre le roi Mohammed VI et le gendre de l’actuel Président US qui s’active pour faire sortir le fait palestinien de l’Histoire.