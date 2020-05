S. Erekat tient pour responsable B. Netanyahu de toute explosion de la violence 

« Ce qu’on leur dit, c’est que Netanyahu peut survivre aux déclarations de condamnation et qu’il faut qu’il comprenne qu’il y aura des réactions violentes et également des conséquences », a expliqué S. Erekat, secrétaire-général du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine.

S. Erekat, confident du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, a faite cette déclaration à Times of Israël dans le contexte de l’accord de coalition conclu entre B. Netanyahu et le président de la formation Kakhol lavan, Benny Gantz, qui autorise l’avancée d’une loi d’annexion de vastes pans de la Cisjordanie à partir du 1er juillet.

S. Erekat a accusé B. Netanyahu de « chercher à détruire tous les esprits modérés parmi les Palestiniens » et il a averti que l’annexion condamnerait l’Autorité Palestinienne. « Nous tentons tout ce que nous pouvons. Nous entrons en contact avec tout le monde et on dit bien que si Israël devait faire avancer ses plans d’annexion, cela signifierait que Palestiniens et Israéliens ne concluront jamais un accord négocié », a expliqué S. Erekat, qui est également à la tête du département des affaires des négociations de l’OLP.

Il a également salué les hauts-responsables du monde entier qui ont pris le temps d’évoquer le problème de l’annexion en pleine gestion de pandémie du coronavirus et il a déclaré que tous – exception faite des leaders des Etats-Unis – « sont défavorables à l’annexion au plus haut point ».

De plus, jeudi, les ministres des Affaires étrangères arabes se sont réunis en urgence et ont signé une résolution qualifiant l’initiative d’annexion israélienne de « crime de guerre ». « La mise en œuvre des plans d’annexion de territoires ayant été occupés en 1967, notamment de la vallée du Jourdain… et des secteurs où se trouvent dorénavant des implantations israéliennes représentent un nouveau crime de guerre… contre les Palestiniens », ont estimé les ministres des Affaires étrangères arabes dans un communiqué conjoint.

La Ligue arabe a également vivement recommandé aux Etats-Unis de « retirer leur soutien à la mise en œuvre des plans du gouvernement d’occupation israélien ».

Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l’Union européenne, a déclaré la semaine dernière que « toute annexion constituerait une violation grave du droit international ». L’Allemagne, la France, la Chine, la Belgique, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie et la Norvège ont fait des déclarations similaires mais aucun de ces pays n’a précisé quelles actions seraient entreprises si Netanyahu devait faire avancer sa promesse pré-électorale.

Concernant les Etats-Unis – avec lesquels Ramallah a rompu tous les liens depuis la reconnaissance par Washington de Jérusalem en tant que capitale d’Israël, en 2017 – S. Erekat a clamé que ses récentes approbations de l’annexion de la Cisjordanie ne représentaient pas la politique historique américaine sur le sujet.

« Cela ne représente pas ce que sont les Etats-Unis », a-t-il affirmé.

Lundi, les États-Unis ont fait savoir qu’ils étaient prêts à reconnaître l’annexion par Israël de la Cisjordanie, mais ils ont ajouté que cette option dépendait de l’offre faite aux Palestiniens pour créer leur État.

Mardi, le haut-conseiller à la politique étrangère de Joe Biden, a déclaré que le candidat démocrate à la Maison Blanche était opposé à l’annexion et qu’il chercherait à faire revivre et à faire « enfin avancer » la solution à deux États s’il devait être élu.