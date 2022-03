S. Lavrov et D. Kuleba face-à-face à Antalya : K. Harris à Varsovie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a multiplié les efforts de médiation depuis le début de la crise, a fait valoir mercredi que « la Turquie peut parler à la fois à l’Ukraine et à la Russie ». « Nous travaillons pour éviter que la crise ne se transforme en tragédie », a-t-il insisté. Il y a lieu de rappeler que la rencontre russo-ukrainienne, parrainée par la Turquie, a aussi drainé l’intérêt de l’OTAN dont le secrétaire général était attendu pour y rencontrer des responsables turcs. Reste à savoir si Jens Stoltenberg aura un quelconque contact avec le chef de la diplomatie russe.

Face à cette activité diplomatique qui a pour toile de fond la guerre en Ukraine, point de fixation actuel de la tension russo-occidentale, il y a lieu de signaler le déplacement de Kamala Harris, vice Président US, en Pologne. Ce voyage est prévu pour apporter le soutien des États-Unis à un allié de l’Otan frontalier de l’Ukraine, lequel allié a mis Washington dans l’embarras en se déclarant disposé à lui livrer ses chasseurs Mig29 pour que l’Otan les fasse parvenir à l’Ukraine. K. Harris s’entretiendra jeudi avec le président et le premier ministre Polonais sur les moyens de protéger l’allié polonais. Les États-Unis ont annoncé le déploiement de deux batteries de missiles anti-missile sur le sol polonais, des systèmes habituellement positionnés en Allemagne. K. Harris croisera aussi le premier ministre canadien Justin Trudeau, de passage dans le pays. Son programme comporte également des entrevues avec des réfugiés ayant fui l’Ukraine et avec le personnel de l’ambassade US en Ukraine qui a quitté Kiev.

Il y a lieu de noter que le déplacement de la responsable US intervient après que les élus de la Chambre américaine des représentants aient voté une enveloppe de 14 milliards de dollars d’aide pour Kiev qui comprend un volet économique et humanitaire, mais aussi du matériel de guerre. Ces fonds doivent permettre à Kiev de protéger son réseau électrique, combattre les cyberattaques et s’équiper en armes défensives. Le paquet comprend également plus de 2,6 milliards de dollars d’aide humanitaire et plus d’un milliard de dollars pour soutenir les réfugiés fuyant l’Ukraine.

A rappeler que le nombre de réfugiés ayant quitté l’Ukraine a dépassé les 2 millions, selon le HCR. Parmi eux figurent un million d’enfants, d’après l’ONG Save The Children. Près de 140 000 exilés se sont ajoutés au décompte ces dernières 24h. Plus de 5 000 civils ont été évacués via des couloirs humanitaires de la ville de Soumy, dans le nord de l’Ukraine. Ils sont arrivés « en sécurité » dans le centre du pays. Russes et Ukrainiens sont d’accord pour respecter des cessez-le feu autour d’une série de couloirs humanitaires afin d’évacuer les civils toute cette journée.