S. Lavrov prochainement à Rabat : Du bilatéral et du multilatéral au menu

L’information relayée par l’agence TASS précise que M. Bogdanov a déclaré que le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, y prendra part. En effet, le chef de la diplomatie russe entreprendra à l’occasion dès le 12 décembre, une tournée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et devrait rencontrer ses homologues, en Israël, en Palestine, en Algérie et au Maroc pour le forum russo-arabe qui se tiendra mercredi 15 décembre à Marrakech.

La veille de cette sixième édition du Forum de coopération russo-arabe, mardi 14 décembre une rencontre Maroc-Russie, coprésidée par le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita et son homologue russe, sera marquée par la signature de plusieurs conventions bilatérales. S. Lavrov aura, en marge de ce forum de coopération, des entretiens bilatéraux avec des responsables marocains, précisent les mêmes sources. Il y a lieu de signaler que Rabat et Moscou sont liés par des accords stratégiques qui peinent à prendre leur essor. Les relations commerciales et économiques entre les deux pays n’arrivent toujours pas à atteindre un seuil des plus appréciables, des deux côtés.

Lancé il y a 12 ans, le Forum russo-arabe tente de renforcer la coopération entre les parties intéressées, notamment à travers l’organisation de réunions d’affaires et de séminaires, ponctués par la signature d’accords bilatéraux.

Le Forum de coopération russo-arabe qui devait se tenir initialement le 28 octobre dernier a été reporté à la demande de la Russie. Un décalage qui a fait couler beaucoup d’encre puisque plusieurs médias, algériens notamment, y ont cru déceler l’existence d’une « crise diplomatique silencieuse » entre Rabat et Moscou ce que les deux capitales avaient démenti par le biais du représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et les pays d’Afrique et vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, et l’ambassadeur du Maroc à Moscou, Lotfi Bouchaara. Les deux diplomates avaient nié l’existence d’une crise entre leurs pays, selon un communiqué publié par le ministère russe des Affaires étrangères le 22 octobre dernier.