S. Mezouar et F. Oualalou vent debout contre le “Deal du siècle”

Salaheddine Mezouar, ancien ministre des Affaires étrangères (octobre 2013-avril 2017), a signé, avec d’autres compatriotes de renom, l’initiative lancée, fin juillet, par l’Algérien Lakhdar Brahimi condamnant le projet israélien d’annexer des terres de la Cisjordanie et le «Deal du siècle» parrainé par le président des Etats-Unis, Donald Trump.

Dans une lettre datant du 24 juillet, l’ancien émissaire des Nations unies en Syrie a invité ses «amis arabes – anciens responsables gouvernementaux, officiels, intellectuels et militants» de le rejoindre pour défendre les droits des Palestiniens. «Mon ambition est d’atteindre une audience plus large encore, dans le monde arabe et au-delà», a-t-il écrit.

Les noms de deux autres de nos compatriotes, militants de l’USFP, figure dans la liste des signataires de la pétition, diffusée lundi 17 août par le quotidien algérien El Bilad. Il s’agit de Fathallah Oualalou, l’ancien ministre des Finances (USFP) sous les gouvernements Youssoufi et Jettou, et Abbas Bouderka (USFP), militant des droits de l’Homme et proche de Abderrahmane Youssoufi.

L’appel de L. Brahimi a connu l’adhésion de plusieurs Algériens, dont les anciens chefs de la diplomatie, Ramtane Lamamra et Mohamed Bedjaoui. Une initiative qui tombe en pleine polémique sur la normalisation des relations entre les Emirats arabes unis et Israël, officialisée le mercredi 13 août.