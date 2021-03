Saad Hariri au Palais Baabada: Un Exécutif pour calmer les Libanais en colère ? 

« Un dollar, c’est aujourd’hui 15.000 livres libanaises”, se désole un jeune protestataire. “Tout est devenu de plus en plus cher. Rien que de manger ou de boire, ça coûte cher. Les gens ont faim, ils n’ont plus de quoi s’acheter à manger”, déplore-t-il.

Depuis début mars, la livre libanaise ne cesse de perdre de sa valeur face au dollar. Conséquence, l’inflation bat des records. Sur un an, elle a dépassé les 140%. Des dizaines de milliers de personnes ont été licenciées ou ont subi des baisses de salaire. A eux seuls, les nombres illustrent l’ampleur de la dérive.

La livre libanaise a perdu près de 90% de sa valeur. Si le taux officiel reste de 1.507 livres pour un dollar, au marché noir il avoisine les 15.000 livres pour un dollar. 55% des plus de quatre millions de Libanais vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 3,84 dollars par jour, selon l’ONU. La part de la population vivant dans l’extrême pauvreté est montée à 23% (ONU). 35% des foyers interrogés ont réduit le nombre de repas quotidiens, selon une étude réalisée fin 2020 par le Programme alimentaire mondial (PAM) et la Banque mondiale (BM).