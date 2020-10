Saad Hariri veut rempiler à la tête de l’Exécutif libanais 

Hariri indiquait lors d’un entretien à la télévision libanaise MTV, ne pas vouloir « fermer la porte au seul espoir qu’il reste pour le Liban de se redresser » et donc être « clairement candidat. » Mais il faut souligner que cette personnalité de nationalité libanaise, saoudienne et française, reste clivante aussi bien au niveau libanais que sur le plan arabe. Des observateurs tempèrent le refus du socialiste druze W. Joumblatt en laissant entendre que le chef de file de la communauté sunnite, qui bénéficie du soutien des leaders chiites, Nabih Berri et Hassan Nasrallah, serait “le candidat” de Paris. Plus, ajoutent d’autres, le véto saoudien qui conditionnait son retour en selle aurait été levé par Riyad. Mais tout dépend du succès ou non des consultations qui doivent suivre.

Après son échec à réunir une équipe de technocrates, Mustapha Adib, a dû renoncer au poste de Premier ministre en septembre 2020 toujours vacant. Hassan Diab, son prédécesseur, avait fait lui les frais des explosions du Port de Beyrouth (200 morts et des milliers de blessés) le 15 août 2020.

La balle est toujours dans le camp de M. Aoun appelé à mener les tractations avec les différents composantes du Parlement pour s’accorder sur un nouveau nom avant de désigner celui qui sera en charge de former le nouveau gouvernement.



Nommé Président du Conseil des ministres libanais le 18 décembre 2016 (il avait déjà occupé ce poste de novembre 2009 à juin 2011), et reconduit en janvier 2019, S. Hariri avait été contraint à la démission fin octobre 2019. La multiplication des manifestations réclamant depuis février 2019, le renouvellement total de la classe politique, incompétente et corrompue, avait scellé son sort. Depuis, le pays n’a cessé de continuer à s’enfoncer dans la crise, le système multiconfessionnel créant d’énormes blocages alors que le Liban se trouve en défaut de paiement depuis mars dernier. A l’époque, il cumulait une dette de 166% de 92 mrds$ soit 166% de son PIB, faisant de lui le pays le troisième pays le plus endetté au monde derrière le Japon et la Grèce.